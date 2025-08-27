🗣️ En un acto de Fuerza Patria, Cristina Kirchner volvió a hablarle a la gente a través de un audio



👉 "Mira si les iba a interesar bajar el precio de los medicamentos. Escuchamos hasta el porcentaje de las coimas que cobraba la hermana del presidente", sostuvo la ex presidenta pic.twitter.com/gZ12kdxQYs — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 27, 2025

La expresidenta Cristina Kirchner tomó parte del acto de Fuerza Patria orientado a la salud en el marco de la campaña bonaerense junto a Axel Kicillof, su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y su primer candidato a diputado provincial por la primera sección electoral Gabriel Katopodis. Los candidatos de la primera sección de Fuerza Patria se mostraron en acto junto a referentes y profesionales sanitarios bajo el lema: “La Fuerza de la Salud”.

Cristina Kirchner refirió a las muertes por fentanilo. Y al escándalo de las presuntas coimas con compras para suministros de medicamentos para discapacitados. “Los gobiernos de Cambiemos, socios minoritarios de los hermanos Milei, desregularon el fentanilo, lo que nosotros habíamos regulado. Compatriotas no lo duden. La desregulación puede matar”, advirtió. “Tienen el tupé de intentar responsabilizarnos”, aseguró la expresidenta en alusión a la investigación judicial abierta ante el Juzgado Federal N°3 que investiga las causas de esos fallecimientos.

Luego se refirió al escándalo por las compras de insumos para discapacitados: “Todos escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobró la hermana del Presidente”, acusó. “Qué hacemos cuando los acusados son el Presidente, la hermana del Presidente y sus mejores amigos, los primitos Menem", enumeró.

Kicillof, por su parte, llamó a frenar a Milei. “Se van a llevar un susto. El campo popular está con la frente en alto”, expresó el Gobernador. “Nunca se va a ganar una elección desde el desánimo”, dijo. También fustigó directamente al Presidente. “La dicotomía que construyeron entre la casta y el pueblo es una estafa”, expresó.

“Estuvo poderosamente financiado por intereses nacionales y extranjeros. Una parafernalia inmensa de intereses económicos”, acusó el Gobernador al Presidente. “Quedó claro que el ajuste era contra el Estado, contra los discapacitados”, enfatizó Kicillof. “La falta de regulación está dando sus consecuencias -dijo Kicillof en referencia al fentanilo-. Y concluyó: “Milei, el pueblo ya te descubrió: miserable, estafador, payaso. Representante de los sectores más recalcitrantes”.

“Este discurso se montó sobre un malestar. Es necesario plantar el Estado. Muchos se están dando cuenta, dolorosamente, que no era por ahí. Le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios. Nunca más claro que el tres por ciento para Karina Milei”, marcó el Gobernador.