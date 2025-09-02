"(El modelo libertario) es un modelo de ajuste que les baja el sueldo a los jubilados y a los docentes. Hay formas de gobernar que no se repiten de casualidad. Lo que ellos quieren, tanto Mauricio Macri como Javier Milei, es claramente que ustedes no existan más”, sostuvo desde La Matanza Verónica Magario.

Y añadió que “la historia de los años noventa comienza a repetirse muy aceleradamente”. “Fue una Argentina que terminó mal, y hoy está pasando lo mismo porque se aplica el mismo modelo económico”, .

“Ustedes trabajaron toda la vida y tienen que tener una jubilación para poder comer, para obtener medicamentos, ir a pasear, comprarle un juguete a sus nietos y hacer lo que se les dé la gana. El 7 de septiembre hay que parar a Milei antes de que nos lleve al peor de los desastres”, continuó la Vicegobernadora y candidata a diputada provincial por la Tercera.

Por último, le sugirió al presidente Javier Milei que abandone el viaje del miércoles a Estados Unidos. “Entre la plata que le sacaste a los jubilados, con lo que le compraste a ese laboratorio; dejá de ser cobarde y vení a La Matanza para escuchar cómo se vive y cómo hay que gobernar”, concluyó.

