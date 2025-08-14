Elecciones 2025: Kicillof al roce con Milei cumple agenda en la región capital de la Provincia
El Presidente encabezará un acto de campaña este jueves en La Plata, mientras que el Gobernador llevará a cabo actividades en Berisso, Ensenada y en la propia capital bonaerense.
Este jueves, el mandatario provincial Axel Kicillof se moverá por la región capital. En Berisso, junto al Intendente local Fabián Cagliardi, visitará centros de desarrollo y recreativos, y entregará 497 escrituras. En Ensenada, acompañado por el Jefe Municipal Mario Secco, inaugurará un destacamento de bomberos en Punta Lara y otorgará 258 escrituras.
La jornada finalizará en La Plata con la puesta en marcha de la obra de Diagonal 74, la entrega de 415 escrituras y equipamiento del Ministerio de Ambiente.
Vale destacar que a La Plata llegará el Presidente Javier Milei para llevar adelante un acto de campaña de cara a las próximas elecciones en la Provincia.
De esta manera, libertarios y Fuerza Patria irán al roce este jueves a tres semanas de los comicios legislativos.
