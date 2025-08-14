Este jueves, el mandatario provincial Axel Kicillof se moverá por la región capital. En Berisso, junto al Intendente local Fabián Cagliardi, visitará centros de desarrollo y recreativos, y entregará 497 escrituras. En Ensenada, acompañado por el Jefe Municipal Mario Secco, inaugurará un destacamento de bomberos en Punta Lara y otorgará 258 escrituras.

La jornada finalizará en La Plata con la puesta en marcha de la obra de Diagonal 74, la entrega de 415 escrituras y equipamiento del Ministerio de Ambiente.

Vale destacar que a La Plata llegará el Presidente Javier Milei para llevar adelante un acto de campaña de cara a las próximas elecciones en la Provincia.

De esta manera, libertarios y Fuerza Patria irán al roce este jueves a tres semanas de los comicios legislativos.

