Por Federico de Marco

El domingo 26 tendrán lugar las elecciones de medio término donde se jugará mucho más que bancas en el Congreso; se plebiscitará la gestión Milei, y al parecer el panorama para Casa Rosada se manifiesta complicado.

Mientras tanto, desde Fuerza Patria empujan con todos los medios la campaña en el territorio bonaerense buscando asentar la buena performance de los comicios provinciales de septiembre. En este marco, este miércoles, Axel Kicillof estará en la Cuarta Sección; primero desembarcará en Carlos Tejedor para recorrer obras financiadas por su administración. Finalmente, encabezará un encuentro con sectores de la comunidad en un Centro de Jubilados.

Más tarde el Gobernador irá a General Pinto, donde realizará actividades de gestión enlazadas con acciones proselitistas.

En paralelo, el candidato de Fuerza Patria en Provincia, Jorge Taiana, llegará a Moreno, donde junto a la Intendenta Mariel Fernández, protagonizará un banderazo.

Por el lado libertario, la campaña languidece. Mientras los demás espacios ponen toda la carne al asador durante los días previos a la veda, Javier Milei se repliega y solo visitará la ciudad de Rosario el jueves, como una especie de cierre nacional. Por tal razón. Diego Santilli, postulante de LLA en Provincia estará sólo encabezando los últimos tramos del proceso proselitista.

