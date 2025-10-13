La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, en un nuevo revés para el oficialismo nacional, pese a que sí se confirmó que Diego Santilli será el primer candidato.

De acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires, es el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.

El rechazo se fundamentó en que una reimpresión de casi 14 millones de boletas, a menos de dos semanas de los comicios, “se tornó de cumplimiento imposible y no concurren circunstancias de excepción que justifiquen apartarse de la regla”.

El expediente llegó a la Cámara tras la apelación presentada por los apoderados de La Libertad Avanza —Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño—, quienes habían cuestionado la decisión de la Junta electoral Nacional del distrito.

Sin embargo, el fiscal federal Ramiro González se pronunció el domingo en contra de la reimpresión. En su dictamen, advirtió que “hacer lugar al pedido resulta fácticamente imposible y pone en riesgo la elección en sí misma”. Según el fiscal, “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.

En su fallo, la Cámara Nacional Electoral —integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas— coincidió con ese diagnóstico. “El plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido (el pasado viernes 10 de octubre) cuando la presente causa fue elevada a esta Cámara (el sábado 11/10) y, más aún cuando quedó en condiciones de ser tratada, el domingo 12 de este mes. Ello, prescindiendo incluso de computar los tiempos -también indispensables- para la aprobación del nuevo modelo de boleta; el control de los talonarios impresos; el armado del material y los demás actos procesales, logísticos y operativos necesarios para asegurar el normal desarrollo del acto electoral del próximo 26 de octubre”, argumentó la CNE.