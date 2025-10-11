La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli será quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras revocar la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, quien había dispuesto que la primera candidata fuera Karen Reichardt en reemplazo del renunciante José Luis Espert.

El fallo fue dictado por los camaristas Santiago Corcuera y Daniel Bejas, mientras que Alberto Dalla Via no participó por estar de licencia. La resolución se apoyó en la aplicación de la Ley de Paridad de Género (N° 27.412) y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben hacerse con una persona del mismo género que el candidato saliente.

Tras conocerse la decisión, Santilli celebró su designación en la red social X (ex Twitter).

“Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta. Gracias presidente @JMilei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena”, escribió el dirigente bonaerense.

La Cámara cuestionó duramente la interpretación del juez Ramos Padilla, a quien acusó de apartarse de la norma “sin fundamento suficiente” y de basar su decisión en una visión “subjetiva” de la ley. En ese sentido, el tribunal recordó que la paridad es un principio de orden público, y que su aplicación busca garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en la política.

El conflicto se originó tras la renuncia de Espert, quien dejó su candidatura luego del escándalo por sus supuestos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Ante ese vacío, el juez de primera instancia había designado a Reichardt en su lugar, decisión que fue apelada por los apoderados de LLA.

Según la nueva resolución, el puesto deberá ser ocupado por Santilli, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 171/2019 y el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional, que fijan el mecanismo de sustitución por género idéntico.

Mientras tanto, sigue pendiente el reclamo por la reimpresión de las boletas, solicitado por el Gobierno nacional tras la modificación del orden de la lista. Desde el ámbito judicial adelantaron que el pedido difícilmente prospere, debido a la falta de tiempo para garantizar la distribución de las boletas únicas de papel antes de los comicios.

En otro tramo del fallo, la Cámara recordó que los jueces no pueden apartarse de la ley ni reemplazar el rol del Congreso, al que le corresponde reglamentar los derechos constitucionales. “Apartarse de la letra de la ley por visiones personales pone en riesgo el sistema republicano”, advirtió el tribunal en su resolución.

De esta manera, la Cámara Nacional Electoral ordenó al juzgado de primera instancia adecuar la lista bonaerense de La Libertad Avanza y oficializar la candidatura de Diego Santilli, en cumplimiento de la normativa vigente.

La decisión deja a la agrupación liberal con una nueva configuración de cara a las elecciones del 26 de octubre, mientras persiste la incertidumbre sobre la reimpresión de las boletas y los plazos técnicos del proceso electoral.