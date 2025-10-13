Malena Galmarini presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, como lo dispuso el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a raíz de la renuncia de José Luis Espert.

Tras el fallo de la Cámara, la dirigente del Frente Renovador se presentó ante la Corte al considerar que fue una medida "sin razón legal" y producto del "capricho de un partido político que no confía en sus propios candidatos".

Iremos a la Corte.

Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que “renuncian” para acomodar la… https://t.co/UePHX6BgYz — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 11, 2025

La presentación la hizo el abogado Luis Eduardo Sprovieri, quien aduce una incorrecta interpretación de normas federales que llevó a la Cámara a revocar la decisión en sentido contrario del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, y así permitir que se proceda a “adecuar” la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza LLA en perjuicio de Karen Reichardt y de otras mujeres.

“Esa decisión de la Cámara Nacional Electoral importa grave apartamiento de lo establecido en el art. 37 y Cláusula Transitoria Segunda de la Constitución Nacional, así como en la ‘Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer’, ratificada por ley 23.179 (promulgada el 27/5/1985) y que integra el bloque constitucional conforme art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, se indicó.

En primera instancia, Ramos Padilla había autorizado su reemplazo por Reichardt. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión este sábado. El tribunal fundamentó su fallo en la ley de paridad de género 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado.

