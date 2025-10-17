Elecciones 2025: Milei desembarca en Tres de Febrero para impulsar a sus candidatos en la Provincia a días del cierre
A una semana de los comicios nacionales, Javier Milei vuelve al conurbano bonaerense para encabezar una nueva caravana de La Libertad Avanza, buscando dar el último espaldarazo a sus postulantes.
Javier Milei encabezará una caravana este viernes por la tarde en Tres de Febrero que iniciará en el centro del distrito, y tendrá un formato ya característico de sus recorridas, aunque en este caso intentará que, en un partido gobernador por aliados, no se vea interrumpida.
Estará presente el anfitrión, Diego Valenzuela; la Ministra de Seguridad y candidata a Senadora nacional por CABA, Patricia Bullrich; el primer postulante a Diputado por la Provincia, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador político bonaerense Sebastián Pareja.
Vale destacar que la actividad en el conurbano marcará el regreso del Presidente a la campaña tras el impasse provocado por su visita oficial a Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con su par Donald Trump.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión