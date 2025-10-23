En la recta final de la campaña bonaerense, el candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, recibió el respaldo de la intendenta y vicepresidenta del PRO bonaerense, Soledad Martínez.

Ads

El encuentro se realizó en el Centro de Monitoreo del municipio de Vicente López, donde ambos dirigentes dialogaron sobre la importancia de fortalecer la seguridad, la coordinación metropolitana y la gestión local como ejes del desarrollo provincial.

La reunión tuvo lugar ayer por la tarde, horas antes del encuentro que mantuvo Santilli con el expresidente Mauricio Macri y los principales candidatos del PRO, donde recibieron el apoyo formal del presidente del partido.

Ads

Puede interesarte

El cierre de campaña de La Libertad Avanza

Este jueves, el reemplazante de José Luis Espert en la lista violeta viajará a Zárate y Campana, también en la primera sección, y cerrará el recorrido en Junín, perteneciente a la cuarta.

Luego participará del cierre nacional de campaña en Rosario, junto al presidente Javier Milei, quien decidió bajarse del acto previsto en Ezeiza.

Ads