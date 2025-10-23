Elecciones 2025: Sin Milei, Santilli lleva la campaña a la Primera Sección buscando hacer pie en el conurbano
En el tramo final del proceso proselitista, el candidato de La Libertad Avanza desembarca este jueves en Campana para cerrar su campaña.
Con Javier Milei fuera de la campaña bonaerense, Diego Santilli sigue intentando hacer pie en la Primera Sección, lugar donde en las legislativas provinciales de septiembre Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos de diferencia.
En este sentido, el candidato libertario, que llegó a la cabeza de la lista en reemplazo de José Luis Espert, recorrió los distritos de Merlo, San Martín y Vicente López.
A su vez, se prevé que este jueves Santilli desembarque en Junín, para luego retornar a la Primera Sección, donde cerrará su campaña; más precisamente en la ciudad de Campana, donde gobierna el Intendente aliado Sebastián Abella.
En tanto, se prevé que también hoy participe del cierre de campaña nacional en Rosario, donde estará presente el Presidente Milei.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión