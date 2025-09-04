Axel Kicillof iniciará su agenda de cierre de campaña en Merlo, donde participará de la 7° Edición de la Expo de la Industria y la Producción “Hecho en Merlo, Hecho con orgullo”.

Ads

Luego, que en Lomas de Zamora, junto Intendente Federico Otermín, visitará una escuela especial y compartirá una charla con la comunidad educativa de ese distrito. Vale destacar que en este distrito buscará marcar diferencias con Javier Milei, ya que una caravana libertaria días atrás tuvo que dispersarse por el ataque de manifestantes.

Por último, el Gobernador bonaerense regresará a La Plata, donde encabezará su tradicional “mateada” con vecinos. Será desde las 17.00 en la Plaza Malvinas Argentinas, y estarán presentes el Jefe Municipal Julio Alak, militantes y dirigentes.

Ads

Puede interesarte

Ads