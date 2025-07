El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, confirmó el alejamiento del espacio “Derecho al Futuro” que encabeza el gobernador Axel Kicillof, luego de haberlo confirmado semanas atrás.

“Yo no puedo militar con Máximo Kirchner, no puedo salir con un cartel que diga ‘Libertad a Cristina’ ni decir que la condena a Cristina es injusta, porque no creo en eso”, sostuvo.

Asimismo reveló que se encuentra evaluando la posibilidad de sumarse a la alianza “Somos Buenos Aires”, integrada por UCR, Coalición Cívica, Socialista, Hacemos e intendentes independientes de distintos distritos de la provincia como Julio Zamora (Tigre) y Guillermo Britos (Chivilcoy), entre otros.

La decisión se precipitó tras la oficialización de los acuerdos dentro de “Fuerza Patria”, que incorporaron a figuras de La Cámpora, un sector con el que Alegre mantiene profundas diferencias.

“Cuando uno empieza a hablar con intendentes que tienen preocupaciones similares a las que uno tiene, se siente más identificado”, destacó el jefe comunal en declaraciones a Diario Actualidad.

Con los cierres de listas a solo diez días, Alegre reconoció que ahora deberá repensar su armado local. La lista, según indicó, ya estaba prácticamente definida en base al esquema anterior, pero este nuevo escenario podría implicar ajustes o incluso la incorporación de referentes de otras fuerzas, como sectores del radicalismo.

“Tenemos que sentarnos, conversar y ver qué camino tomamos. Puede ser que algunas personas que estaban en la lista no quieran seguir, por su identificación con Kicillof”, advirtió.