Luego del caótico cierre de listas donde hubo dos cortes de luz que alargaron el plazo, la Junta electoral de la provincia permitió a Fuerza Patria permitió en algunos distritos anotar las listas cuando faltan sólo dos semanas para los comicios.

Ads

A través de resoluciones de la Justicia en lo contencioso administrativo bonaerense, el órgano dio plazo de seis horas al frente en Morón, San Nicolás, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate y Tres de Febrero para que realicen la presentación formal de candidatos. El límite será hasta las 16 de este viernes 22 de agosto.

Además, habilitó la recepción de boletas el día sábado 23 de agosto a partir entre las 10 y las 16 en la sede del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Ads

En Morón, el sector de Martín Sabbatella había preparado una boleta corta, un esquema para que pueda presentarse en ese distrito bajo la denominación “Fuerza Morón”, con él mismo a la cabeza.

Por otra parte, la Junta, ante la definición del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás, consideró “presentada en tiempo y forma” la lista de Fuerza Patria en San Nicolás, por lo que también quedará habilitada para estar en el cuarto oscuro el próximo 7 de septiembre. La boleta lleva a la presidenta del Consorcio del Puerto de San Nicolás a la cabeza de la lista de concejales peronistas.

Ads

En cuanto a la boleta de Zárate, se ordena incluir a "Ana María Almirón, María Gabriela Moreyra, Natalia Desiree Ayala y Norma Carmen Pura, conforme fuera presentada por el apoderado del Partido Justicialista".

Al respecto el intendente de Zárate, (PRO aliado La Libertad Avanza) Marcelo Matzkin, cuestionó la decisión. “La resolución de la Junta Electoral de la Pcia. de Bs. As. dando plazo hasta hoy a las 16:00 para que Fuerza Patria presente candidatos es una locura”.

“Primero se cortó la luz y le dieron más tiempo. Ahora le dan nuevo plazo para presentar lista hasta hoy. Si sos de otro partido tenías tiempo hasta el 19/7 pero si sos de Fuerza Patria te dan plazo hasta el 22/8. Más de un mes de gracia. Lo único que falta es que ahora el voto a la lista de Fuerza Patria valga doble. Acaban de destrozar el sistema electivo. Este antecedente destruye la confianza en la elección. Vergüenza”, concluyó.

Ads

La resolución de la Junta Electoral de la Pcia de Bs As dando plazo hasta hoy a las 16:00 para que FUERZA PATRIA presente candidatos es UNA LOCURA. Primero se cortó la luz y le dieron más tiempo. Ahora le dan nuevo plazo para presentar lista hasta hoy. Si sos de otro partido… — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) August 22, 2025

En tanto que en Exaltación de la Cruz, Lucía Klug (Patria Grande) “podrá ser incluida conforme lo efectuara el Partido Justicialista” en la lista local; en San Antonio de

Areco se hizo lugar a la medida cautelar, y ordena incluir a María Viviana Sorchilli y Ernesto Bauer en la lista de concejales en 2do y 4to lugar y a Silvio Menconi como 1er

consejero escolar titular; y Mercedes Contreras y Carlos Darío Zorio en Tres de Febrero.