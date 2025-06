Los diputados Fabián Luayza, Gustavo Cuervo y Viviana Romano, junto a los senadores Carlos Kikcuchi y Sergio Vargas, y el concejal de Lanús, Juan Del Oso, encabezaron un plenario en la ciudad de Bahía Blanca para más de 60 dirigentes de la Sexta y de la Séptima Sección Electoral.

Luego de las palabras de presentación del concejal bahiense Carlos Alonso, el senador Vargas señaló: “Esta fuerza acompaña las políticas de estabilidad de la inflación que ha implementado el gobierno nacional, pero básicamente, tiene una visión más social, acompañando las necesidades de la gente”.

“Desde Bahía Blanca planteamos que hay que crear políticas descentralizadas, donde podamos poner de relieve la capacidad productiva propia de la región. La sexta sección tiene un enorme potencial productivo y energético. Hay que darle valor al puerto que tenemos en la ciudad de Bahía Blanca y fomentar la agroindustria de la zona”, añadió.

Por su parte, el diputado Luayza inició su discurso recordando las pujas entre dirigentes que se desarrollaron a mediados de 2024 en relación a la radicación de la planta de GNL a partir del acuerdo entre YPF y Petronas. “Por el capricho de la política se perdió la oportunidad de su instalación acá en Bahía Blanca”, enfatizó.

Luego, el legislador de Berazategui indicó: “Estamos trabajando proyectos legislativos que refuerzan la regionalización de la provincia, marcando cuatro espacios: los corredores sur y norte, el centro y el AMBA”. Y explicó: “Hay que lograr la mejor representación política por cada región, así una vez que ingresan a la Legislatura, el representante del sur entiende fehacientemente qué es lo que sucede en la minería, en los puertos, en la producción, por dónde pasa la problemática real de Bahía Blanca o del sur de la provincia”.

En tanto, Kikuchi dijo: “Casi un 50% del electorado no quiere saber nada con el kirchnerismo, ni están contentos con el desempeño del gobierno nacional. Toda esta masa de gente ve que el gobierno está concentrado 100% en la economía, pero que no prestan el debido cuidado en materia de políticas educativas, productivas, laborales, culturales, etc. Permanentemente vemos cierres de PYMES, empresas grandes que se están yendo de la Argentina”.

Y agregó: “Está todo concentrado en arreglar la macro en términos económicos, entonces hay sectores como el financiero y el energético que les está yendo muy bien, pero el resto de la economía la está pasando mal. Nosotros apuntamos a ese electorado. Vamos con un mensaje claro. Está bien la macro, el superávit fiscal y la inflación cero, pero hay muchos pendientes en la capacidad productiva de los ciudadanos. Hay que generar más empleo y de calidad. Para ello, hay que ir hacia un esquema simplificado de impuestos y una reforma laboral más moderna, que les permita a las PYMES poder tomar gente sin los costos actuales y creando mecanismos para poder proteger al empleado también”.

También se hicieron presentes los concejales de Bahía Blanca Carlos Alonso; de Tres Arroyos, Gustavo Moller; de Saavedra, Silvio Mosegui y de Coronel Suárez, Alejandro Benz. Junto a ellos participaron dirigentes de la Sexta y de la Séptima Sección Electoral.