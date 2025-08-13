La Junta Electoral bonaerense definió la distribución de los lugares de votación en La Matanza para la elección del 7 de septiembre.

Es por ello que ahora se elaboró un “plan alternativo” que presentó el juez electoral Alejo Ramos Padilla, luego de la Cámara Electoral le ordenara dar marcha atrás con las modificaciones del padrón de ese distrito. Los cambios en un 80% de las mesas generaron un cruce con el intendente del distrito, Fernando Espinoza, el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora y candidata Verónica Magario.

La Junta Electoral resolvió aprobar la utilización del “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”.

El Juzgado Federal n°1 a cargo de Ramos Radillo realizó "un óptimo plan de ubicación de mesas receptoras de votos y que, en virtud del fallo de la Cámara Nacional Electoral, presentó en tiempo récord un plan alternativo de ubicación de mesas, el cual se aprueba en esta instancia".

"Dicho trabajo, se destaca, fue posible gracias al esfuerzo de los funcionarios de la Secretaría Electoral del referido Juzgado Federal, quienes diagramaron la distribución de mesas de forma tal que se reflejará de la mejor manera posible la distribución del año 2023", señalaron desde la Junta Electoral.

Los votantes del distrito La Matanza desde el viernes 15 de agosto tendrán a disposición en el sitio https://padron.gba.gob.ar/ el lugar de votación conforme la ubicación de su mesa.

Por último, corresponde mencionar que los lugares de votación de los extranjeros de dicho distrito no fueron reasignados por lo que ya tienen disponible el sistema de consulta de lugar de votación.