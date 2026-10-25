En el marco de las elecciones presidenciales de Brasil, dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires expresaron su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada clave para el futuro político del país vecino y el escenario regional. Entre las manifestaciones de apoyo se destacó la del gobernador Axel Kicillof, quien compartió un fragmento de su discurso del pasado 17 de octubre, en el que llamó a acompañar al mandatario brasileño.

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“Desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires decimos ¡bora Lula!”, publicó Kicillof junto al video de su intervención durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista. En aquella oportunidad, el gobernador había expresado: “Por eso acá, un 17 de octubre, el peronismo de la provincia de Buenos Aires le dice al compañero: fuerza Lula, bora Lula, estamos con vos”.

El mensaje se sumó a las expresiones de otros referentes del peronismo bonaerense, que coincidieron en destacar la importancia de la elección brasileña para el futuro de América Latina y en manifestar su apoyo al actual presidente.

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La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, sostuvo que “el pueblo de Brasil define su futuro en las urnas y, con él, el rumbo de toda nuestra Patria Grande”. En ese sentido, expresó su acompañamiento a Lula y destacó que su liderazgo representa “el trabajo, la inclusión, el desarrollo con justicia social y la defensa irrenunciable de la democracia en América Latina”.

Por su parte, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz también se pronunció a favor de la continuidad del proyecto político del mandatario brasileño. “Hoy, el pueblo brasileño decide la continuidad de un proyecto que hizo de la inclusión, el trabajo y la justicia social sus banderas”, escribió.

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La dirigente agregó que acompaña a Lula “con la esperanza de que Brasil siga avanzando y la convicción de que en 2027 la Argentina también recuperará un rumbo de producción, soberanía y dignidad”. Y concluyó: “¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Argentina!”.

En la misma línea, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, sintetizó su respaldo con un mensaje en redes sociales: “Todos con Lula. Para que los derechos le ganen a la derecha. Que el amor le gane al odio. ¡Fuerza Brasil!”.

El exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también dejó su mensaje de apoyo. “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”, publicó en sus redes sociales.

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El PT invitó al Frente Renovador a acompañar la jornada electoral en Brasil

En paralelo a las expresiones de respaldo, una delegación del Frente Renovador viaja a San Pablo por invitación del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política que lidera Lula, para acompañar la jornada democrática y participar de la instancia de recuento de votos de la segunda vuelta presidencial.

La comitiva está integrada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano; y los diputados nacionales Sebastián Galmarini y Marina Salzmann.

La invitación fue enviada por el presidente nacional del PT, Edinho Silva, mediante una carta fechada el 23 de octubre en Brasilia y dirigida al Partido Renovador. En el documento, el dirigente brasileño convocó a sus integrantes a participar del recuento de votos del balotaje.

Según la nota, el encuentro del PT se desarrollará en el Hotel InterContinental, ubicado en Alameda Santos 1123, en el barrio Jardim Paulista de San Pablo, a partir de las 16 de este domingo.

“Será importante la presencia de los dirigentes del Partido Renovador en este momento por el papel democrático que desempeña esa agrupación”, expresó Silva en la carta, en la que también manifestó su consideración hacia la fuerza política argentina.

La participación de la delegación del Frente Renovador se suma así a las expresiones de apoyo de distintos sectores del peronismo argentino a Lula, en una elección que trasciende las fronteras brasileñas por su impacto en el mapa político latinoamericano y en la relación entre los principales países de la región.