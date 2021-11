El periodista y director de Comunicación de Edenor, Fabián Doman, será candidato a presidente de Independiente, y en el trinomio estará acompañado como candidato a vicepresidente primero por el intendente de Lanús Néstor Grindetti, y como vice segundo, por el periodista Juan Marconi.

"Me siento parte de un equipo, hay una lista de agrupaciones que van a apoyar", dijo Doman al confirmar que intentará desbancar al moyanismo del "Rojo".

Doman planteó que lo que más preocupa a los hinchas es la situación económica y lo deportivo.

Respecto a si enfrentará al actual presidente Hugo Moyano o no, refirió: "Si se baja, que lo diga. Nosotros tenemos fórmula". "Si el socio no participa, no lo sacamos", agregó en declaraciones a La Red.

"El fútbol - adelantó - lo vamos a profesionalizar bajo la conducción política: ni dirigentes que hablen sin saber ni managers iluminados que decidan sin consultar".

Las elecciones serán el 19 de diciembre. Hasta ahora el otro candidato confirmado es Claudio Rudecindo de "Gente de Independiente".