En diálogo con LaNoticia1.com Guillermo Cantatore, secretario del Sindicato Único de Empleados la Industria de la Pirotecnia y Afines (SUEIPA) se refirió a las ventas de Navidad y aseguró: “En algunos lugares repuntó, hubo buena venta, más que el año pasado y en otros lugares bajó. Eso también se lo atribuimos al tema económico y el tema de algunos lugares que hubo prohibiciones entonces la gente estaba confundida”.

De cara al año nuevo, el gremialista deseó: “Esperamos que en año nuevo sea mucho mejor, porque siempre en año nuevo se usa más”.

Respecto a la prohibición de la pirotecnia, el comerciante lo definió como un mero “título” ya que “lo único que se prohíbe en un distrito es que el comerciante pueda abrir y contratar gente. El uso no lo regula, no lo podes regular, la venta online se descontrola cuando hay una prohibición, la gente no sabés donde lo compró, si son productos autorizados, dónde estuvieron almacenadas”.

“Es un peligro la prohibición” resumió Cantatore y realizó un llamado a la regulación de los productos de alto impacto “destinados a ocasionar estruendo que eran las quejas que siempre tuvimos, con los chicos con autismo, animales y demás y apuntamos al proyecto de reconversión que ya se instaló en más de 18 municipios de la provincia de Buenos Aires”.

En este sentido, Cantatore señaló que “hay municipios que marcan “pirotecnia cero”, prohíben la venta de toda la pirotecnia y ahí el comerciante no abre, pero en esos lugares se tiró un montón de pirotecnia porque la gente compra en otros lados”.

En referencia a los productos que reemplazan los ruidos, el referente de SUEIPA aclaró: “Existieron siempre los lumínicos. Los de alto impacto no son tantos, pero la gente siempre compró bombas, lo que haga más ruido porque hace 15 o 20 años atrás el que hacía más ruido en la cuadra era el admirado, el que toda la gente iba a ver y eso cambió culturalmente, la gente ya tiene más empatía con el otro”.

“Es un cambio que sabemos que se tendría que haber dado hace varios años atrás” afirma Cantatore que está al mando del gremio desde hace un año y medio, fecha en que decidieron poner como eje la premisa de “eliminar lo que hacía daño”.

“Los productos que vinieron a ser más promocionados para que se compren son los de menos pulgadas que hacen un sonido tolerable, cotidiano, esos son los que estamos fomentando con la campaña “Más luces, menos ruido” ya que se tomó la decisión de no fabricar más productos de estruendo ni traerlos de afuera” explicó el comerciante.

Cabe recordar que el 6 de enero de 2020 desde el Sindicato se reunieron con el ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié y con científicos del CONICET para abordar la problemática de la pirotecnia.