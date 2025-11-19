Las empresas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) le advirtieron al Gobierno que pagarán los salarios de noviembre en tramos y el aguinaldo en seis cuotas.

Así se lo comunicaron los presidentes de las cinco cámaras del sector en una carta que enviaron al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y al de Trabajo, Julio Cordero. La carta fue firmada por los titulares de AAETA, Luciano Fusaro; CEAP, Daniel Tenisci; CETUBA, Daniel de Ingenis; CTPBA, Roberto Rodríguez y CEUTUPBA, Favio Ferreira.

“Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal", indicaron.

Esta situación puede generar un nuevo conflicto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y derivar en un paro. “El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un Paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, indicó el gremio que conduce Roberto Fernández.

Las cámaras sostiene que en varias oportunidades le advirtieron al Gobierno que el sector “opera con ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”. Esta problemática colocó a “numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.

Ante ese panorama, las entidades empresarias resolvieron implementar un esquema de pagos escalonado que consideran “excepcional y transitorio” con el objetivo de “preservar la prestación del servicio y la totalidad de las fuentes de trabajo” del transporte automotor del AMBA.

En el caso de los sueldos de noviembre de 2025, informaron que serán cancelados en dos tramos consecutivos, con un plazo máximo de dos meses para completar el monto total, sujeto al flujo de fondos disponible.

Además, comunicaron que el segundo Sueldo Anual Complementario será abonado en seis cuotas consecutivas. Justificaron esta decisión en la “imposibilidad objetiva” de afrontar el pago completo del aguinaldo sin poner en riesgo la continuidad del servicio y la preservación de los puestos de trabajo.

