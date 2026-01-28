En el marco de la segunda conferencia de verano que encabezó el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Augusto Costa, presentó un breve análisis de cómo va la temporada de verano hasta ahora.

“Se está consolidando una ecuación que nosotros ya veníamos observando desde el inicio de la temporada, que está siendo muy perjudicial para el sector turístico de la provincia y que implica una pérdida de derechos al descanso de millones y millones de familias argentinas, que es menos turistas, menos días de vacaciones y menos consumo", explicó Costa.

Foto: Lanoticia1.com

En ese sentido, indicó que, en base a estadísticas propias de la provincia, en el acumulado del 1 de diciembre hasta el último fin de semana (25 de enero), arribaron a la provincia de Buenos Aires 5.200.000 visitantes y que respecto a la temporada anterior, la provincia está un 3% abajo en cantidad de visitantes.

“Pero si miramos dos años atrás, tenemos 550.000 turistas menos. Es decir, en dos años la provincia perdió un 9% de turistas a esta altura de temporada. Lo que habla justamente de una caída muy importante en la cantidad de visitantes que tiene que ver con lo que se está viendo en todo el país”, precisó.

Para graficar el actual escenario, el ministro afirmó que se trata de “menos turistas que se quedan menos días, es decir, la nueva normalidad para el turismo bonaerense ya no es tomarse 15 días de vacaciones con toda la familia, es un turismo express de último momento, de escapada de fin de semana que se decide sobre la hora, donde se toman un montón de consideraciones al momento de emprender estos días de descanso vinculado con el clima”. “Ya no es esa vacación a la que estamos acostumbrados en la provincia de Buenos Aires, donde las familias podrían tener dos semanas de descanso, una semana pasarla bien junto a sus amigos, sino que es un turismo de otras características”, explicó.

Asimismo, indicó que el consumo de quienes visitan la provincia de Buenos Aires se desplomó respecto al año pasado. Según el indicador que el gobierno desarrolló junto al Banco Provincia, a partir de la información que puede recabar el banco de las operaciones que se realizan con tarjeta de crédito y débito y con cuenta DNI, el consumo en la provincia de Buenos Aires asociado al gasto turístico cayó un 25% en promedio, entre el 1º de diciembre y el 15 de enero.

“Es decir, un cuarto menos de ingresos vinculados al turismo recibió quien desarrolla emprendimientos turísticos o actividades vinculadas al turismo en la provincia de Buenos Aires”, recalcó. “Y un dato que es todavía más revelador es que las transacciones vinculadas a Cuenta DNI, tuvo una caída en términos reales del 40% en los primeros 45 días de la temporada. Es decir, encima el consumo de los sectores medios y populares todavía más golpeado que el promedio”, acotó.

Por último, detalló que en cuanto ocupación hotelera, en promedio durante las tres primeras semanas de enero en la provincia de Buenos Aires, fue de 72,6% durante el mes de enero hasta el último fin de semana, lo que es 1,4 puntos porcentuales menos que el año pasado.

"Se trata entonces de un verano con la confirmación de que con Javier Milei se acabaron las vacaciones para la clase media y popular como las conocimos y la contracara de eso es la crisis del sector turístico donde vemos hoteles que cierran, donde vemos emprendimientos que no llegan a cumplir los costos fijos”, añadió.