La vicepresidenta eligió el Día de la Lealtad peronista para enaltecer la figura de la expresidenta María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón y aseguró: “A la Historia no se la puede barrer bajo la alfombra”.

"Vicepresidente como yo y argentina bien nacida. En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura", celebró Victoria Villarruel al compartir imágenes con Isabel Perón en su casa de Madrid.

Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura pic.twitter.com/NA7Aw6k1DT — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

Las fotos corresponden a un encuentro que la funcionaria nacional tuvo con la exmandataria el pasado jueves y que hizo público horas antes de que comenzara el acto por el 17 de octubre encabezado por Axel Kicillof en Berisso.

Asimismo resaltó: “No somos pocos los argentinos que, aun compartiendo en poco, mucho o en nada sus ideas, valoramos el coraje y el patriotismo con que afrontó la ingratitud y las ofensas de sus enemigos, que no fueron pocos”.

En ese contexto, Victoria Villarruel aclaró que no se trata de “ensalzar su gestión ni su gobierno, sino de cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer que, viuda y en soledad, debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo”.

“Qué diferencia con los políticos actuales, ¿no? Por muchísimo menos, los vemos victimizandose sin conocer lo que es afrontar el peligro, el destierro ni, mucho menos, la prisión. Ya tienen el hábito miserable del llanto y de la indignación selectiva”, valoró la presidenta del Senado.

Y agregó: “Hoy termina el silencio cómplice y se alza el grito estridente de lo que siempre ha debido ser: Isabel Martínez de Perón, no ‘Isabelita’, vuelve a tener la voz que nunca debieron de quitarle”.

“Confío que, reflexionando sobre estas virtudes, los argentinos daremos los primeros pasos hacia la necesaria pacificación nacional. El país está dividido y en ruinas, no es posible ni siquiera soñar un gran proyecto de nación donde reina el odio y el enfrentamiento”, añadió la vicepresidenta.

Inauguración del busto de Isabel Perón en el Salón de las Provincias

En el marco de homenaje a la expresidenta, Villarruel inauguró un busto donado por el cantante Ricardo Iorio en el Salón de las Provincias del Senado reemplazando así el de Néstor Kirchner que hizo retirar meses atrás.

El busto fue donado por Ricardo Iorio.

Al respecto señaló: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón”.

“Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón”, afirmó la titular del Senado que agradeció al ex cantante y líder de “Almafuerte”, quien “en forma generosa y póstuma” donó el busto en cuestión.

En cuanto a la proscripción, apuntó directamente contra el peronismo y acusó que fue”impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista”.