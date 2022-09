El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles en Moreno la empresa de carrocería para el transporte urbano de pasajeros Nuovobus, y recorrió la Expoindustria 2022, acompañado por la intendenta local, Mariel Fernández. “Estamos ante una muestra de lo que está pasando en Argentina, con una industria que se mueve a gran velocidad, empresarios que invierten, bancos que ayudan y municipios que se comprometen”, dijo el mandatario durante su recorrida por el distrito de la Primera Sección electoral.

Algunos sectores políticos de Moreno no tomaron a bien la visita y cuestionaron al presidente por ignorar los graves problemas en uno de los municipios más pobres de la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, una de las que alzó la voz fue la ex presidenta del bloque de Juntos, Claudia Assef, que en diálogo con LaNoticia1.com, rechazó la gestión del kirchnerismo a nivel local y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández “le da muchísima plata a la Intendenta para que siga tapando los problemas”.

“El presidente Alberto Fernández visitó en el distrito de Moreno un emprendimiento privado, que desde hace muchos años viene invirtiendo en este distrito, cuyo funcionamiento no es mérito del Gobierno nacional ni mucho menos de sus políticas económicas”, comenzó reprochando la abogada y diplomada en Gestión Pública, ante los micrófonos de este portal. En ese marco, consideró que el hecho de que las empresas locales sigan de pie, “es mérito de un sector de gente que invirtió y a pesar de todo, sigue invirtiendo en nuestro municipio”.

“Moreno tiene temas muy importantes que no se han resuelto y de los cuales el presidente no ha hablado. Lo más grave es la gran desocupación que hay en el distrito, y la gran cantidad de vecinos que son beneficiarios de planes sociales. Tenemos una Intendenta que deja en claro que si no estás con ella, no te da nada. Ayer hubo una manifestación importante de un sector que cortó varias rutas en rechazo a los despidos por parte de la intendencia municipal y que no han sido visualizados por el presidente”, agregó la exedil.

“Todo esto sumado a las problemáticas que continúan en el distrito, como la falta de gas en las escuelas públicas, la inseguridad y las tomas de terrenos”, agregó Assef. No obstante, alertó por un conflicto aún más grave al advertir por “el mal estado de los alimentos que consumen los alumnos en los colegios”. “Estos llegan a través del servicio alimentario municipal, con proveedores sin controles que incumplen con las entregas. Y que cuando lo hacen, entregan comida en mal estado a nuestros niños”, denunció la exconcejal.

“Creo que las visitas presidenciales no solo deben estar enfocadas en las áreas productivas y privadas, sino que también deben centrarse en los grandes problemas de la actividad pública”, sentenció Assef en este portal. Finalmente, siguiendo esa línea, disparó: “Sobre todo teniendo en cuenta que es un municipio donde gestiona una intendenta de su espacio, como es Mariel Fernández, a la cual le dan muchísimo dinero para que haga cosas y que siga tapando con plata los problemas de fondo que nuestro distrito tiene sin resolver”.