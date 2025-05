En la víspera a lo que será el gran lanzamiento oficial del espacio del Gobernador en un multitudinario plenario en La Plata, su jefe de Ministros, Carlos Bianco, confesó que está harto de que le pregunten por la interna peronista y en esa línea aseguró que quiere la unidad pero no hay interlocutores que puedan establecer el diálogo.

“Sí. Estoy harto de la interna. Estoy harto, realmente harto de la interna”, declaró este viernes en el programa de Alejandro Bercovich en Radio con Vos. “Te digo lo que te dice la gente por la calle, yo camino mucho y me cruzan y hay dos cosas como medio unánime, que me dicen: ‘Che, que se dejen de joder Axel’, primera. Y segundo, ‘vayan en unidad’. Entonces creo que es lo que hay que hacer, lo que nos pide el pueblo”.

“Cuando yo digo no están dadas las condiciones, yo no digo que es porque no estoy de acuerdo, porque ¿cómo se interpretó eso? ‘No quieren la unidad!’… No, yo digo que yo quiero la unidad. Ahora, no tengo una mesa en donde sentarme a hacer la unidad", respondió al ser consultado por la falta de diálogo, algo que ya hizo explícito también esta semana Bianco en declaraciones en Urbana Play en diálogo con María O'Donell donde admitió que hace meses que no hablan.

En esa línea tambié respondió que cree que del otro lado también la quieren: “No sé, yo creo que sí, todos la declaman, ¿no? Todos declaman la unidad. Todos los sectores del peronismo declaman la unidad bueno, construyamos esa unidad”.

“Busquemos los interlocutores, porque algunos probablemente no puedan ser interlocutores en esta etapa, o por lo que dijeron, o porque los otros lo tomaron mal, o lo que sea, busquemos cuáles son los interlocutores y sentémonos y hagamos la unidad", nvitó al tiempo que dejó entrever cómo se rompió la mesa de diálogo.

“Y discutamos, por ahí no se puede llegar, yo creo que sí, pero va a haber que aceptar cosas que antes no existían”.

“Por ejemplo, una representación mayor del gobernador en la lista”.

“Por ejemplo, que a partir de que sellemos la unidad, toda nuestra fuerza política tiene que apoyar pública y explícitamente las políticas del gobernador”.

“Por ejemplo, a partir de que sellemos la unidad, todo nuestro bloque tiene que apoyar a mano alzada y sin chistar todos los proyectos que vayan del Ejecutivo”.

“Por ejemplo, que cuando alguien presenta un proyecto esté el Ejecutivo, por lo menos informado”.

“Cosas, no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo cosas bastante simples y básicas”, cerró.