El Gobernador, Axel Kicillof, muestra su apoyo a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA) y este viernes brindará una clase pública en el Auditorio Juana Azurduy. Vale recordar que el Gobierno Nacional intervino la Casa de Altos Estudios y que a comienzos de septiembre, la Policía Federal irrumpió en el edificio.

La Policía Federal ingresó ilegalmente a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA), la cerró, impide que el ingreso de los trabajadores y mantiene encerrada a la rectora Cristina Caamaño y a los estudiantes que quedaron adentro. No estamos viviendo en democracia. pic.twitter.com/LSBj22UD5b — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) September 2, 2024

En esas circunstancias, les efectivos impidieron el ingreso y egreso de estudiantes, docentes y personal en general, dejando encerrada dentro de la Universidad a la propia rectora, Cristina Caamaño. Desde ese tenso momento, tanto “Madres” como otras organizaciones de DDHH acusaron a la administración nacional de “violar la autonomía universitaria”.

— Luego de que el gobierno nacional interviniera la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo, la Policía Federal irrumpió a la fuerza en el edificio ubicado sin permitir el ingreso ni la salida de docentes y estudiantes.



▶️ Escuchá en la voz de la rectora, Cristina Caamaño. pic.twitter.com/PCxamv2NmH — Shok Argentina (@shokargentina) September 2, 2024

“En el marco del ataque que viene sufriendo la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo por parte del gobierno fascista de Javier Milei, este viernes contaremos con una clase pública del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en nuestro Auditorio Juana Azurduy”, expresó Hebe de Bonafini en sus redes sociales.

📣 ¡La autonomía de la UNMA se defiende!

Mañana a las 11 hs en Av Hipólito Yrigoyen 1584 pic.twitter.com/dkmOGMyxx3 — Prensa Madres (@PrensaMadres) September 19, 2024

“La autonomía de la UNMA y la educación superior pública, gratuita y de calidad se defienden. Ni un paso atrás”, cerró la expresidenta de Madres de Plaza de Mayo. La cita es a partir de las 11.00 de este viernes en la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584.

Esa misma tarde del viernes 20, Máximo Kirchner encabezará un acto de La Cámpora en la ciudad de La Plata. A partir de las 19.00, la militancia se reunirá en el Club Atenas, ubicado en calle 13 entre 58 y 59, para escuchar la disertación del referente partidario que hablará por primera vez en público tras la asunción de Javier Milei.

Hasta el momento no está confirmada la presencia o ausencia de Kicillof quien no habría sido invitado al acto que se desarrollará bajo la consigna “Armar de nuevo”. Consultado por el evento, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, expresó en diálogo con Radio 10 que “una persona sola no puede resolver el drama de la Argentina”.

Y al respecto, teniendo en cuenta la interna que vive el peronismo provincial, Larroque manitestó: "Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y acompañar a un gobernador que no dudó en posicionarse, que marca un contraste contundente en términos de gestión, pero que nos necesita a todos”.

Larroque también enfatizó que “la construcción hoy pasa por el respaldo a la gestión de Axel y en términos políticos por organizarnos en función de esta gestión”. Y en esa línea valoró: “Me parece increíble que en pueblos del interior como estuvo ayer se hayan entregado viviendas, pareciera de ciencia ficción en el contexto de un gobierno como el de Milei”.