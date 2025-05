Axel Kicillof salió al cruce del relato libertario sobre la inseguridad en la Provincia y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo hizo horas después de que el Gobierno Nacional anunció que la tasa de homicidios dolosos cayó un 9,6% en lo que va del año, cifra que en territorio bonaerense alcanza el 10,2%.

“El ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior”, señaló el Gobernador en sus redes sociales, reforzando lo que ya había referido durante la conferencia de prensa de este lunes.

Y continuó: “En la Provincia, ese descenso es aún mayor: 10,2%. Es cierto que los homicidios han bajado pero también es cierto que, cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

Con un tono directo y por momentos indignado, Kicillof subrayó la “contradicción” entre el discurso oficial y la estrategia de campaña del espacio libertario: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia es un ‘baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un baño de sangre”.

En ese tono, Kicillof continuó enumerando contradicciones con la estadística presentada por la cartera que conduce Bullrich: “Frente a cada episodio de inseguridad grave —que lamentablemente siguen ocurriendo, y muchos— el Presidente se desentiende, deserta, y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores”.

“¿En qué quedamos? ¿La seguridad es responsabilidad de los gobernadores —como dice Milei cuando se corre del tema— o es mérito del Gobierno Nacional cuando hay “buenas” noticias?”

Y concluyó: “En estos tiempos tan frágiles, como decía el papa Francisco, los Estados son más necesarios que nunca. Es prioridad de nuestro gobierno y mandato de nuestro pueblo”.

“Nos deben recursos para cuidar a los bonaerenses”

En el mismo mensaje donde cuestionó la doble vara del Gobierno nacional, Kicillof volvió a insistir en el reclamo por los fondos recortados a la Provincia, y vinculó directamente esa quita con el deterioro de la capacidad operativa del Estado en materia de seguridad.

“El Gobierno de Milei todavía nos debe los recursos que nos quitaron: fondos que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses equivalentes a la compra de 10.000 patrulleros. Exigimos nuevamente su devolución”, remarcó el mandatario, que ya presentó una demanda ante la Corte Suprema por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

En este punto, el gobernador retomó el contraste que atraviesa toda su intervención: mientras desde la Nación se adjudican los logros, en paralelo —dijo— se debilita la posibilidad real de sostenerlos. “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”, sentenció.

“Si no se hacen cargo, transfieran la obra”

Otro de los momentos salientes de su participación en la conferencia fue cuando se refirió a la Autopista Presidente Perón, una de las obras clave para mejorar la conectividad del conurbano, cuya continuidad está paralizada desde que Milei asumió la Presidencia.

“Volvemos a pedirle a Milei que, si no se va a hacer cargo de las obras, nos transfiera la jurisdicción para que podamos concretar los anillos que comunican transversalmente la producción y mejoran la vida cotidiana en el Gran Buenos Aires”, reclamó.

En ese punto, el gobernador subrayó que la falta de inversión nacional no solo implica abandono, sino un obstáculo deliberado para que la Provincia avance. “Estamos trabajando con los intendentes para llevarles soluciones a los bonaerenses, pero es muy difícil avanzar con un Gobierno nacional que no solo no hace lo que tiene que hacer, sino que impide que nosotros lo hagamos”, denunció.

Una disputa de fondo en tiempos electorales

Las declaraciones de Kicillof se produjeron durante la habitual conferencia de prensa de los lunes. El tono político y confrontativo de su intervención no es casual: la Provincia de Buenos Aires renueva sus cámaras legislativas el próximo 7 de septiembre, y ese resultado será clave tanto para el oficialismo como para La Libertad Avanza, que ya lanzó su campaña con fuertes críticas a la gestión bonaerense.

En ese marco, la seguridad aparece como uno de los ejes de disputa más sensibles. Por eso, para Kicillof, la contradicción entre los datos celebrados por Bullrich y la “campaña sucia” libertaria no es solo discursiva, sino parte de una estrategia electoral que busca instalar miedo y deslegitimar su gobierno.

“Espero que los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor. Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, lanzó, dejando clara su intención de disputar el relato con datos, gestión y una fuerte apelación a la responsabilidad institucional.