La cuenta de Instagram LoMásPopuCom —que funciona como una versión “low budget” de intrusos/farándula, publicando “noticias del corazón” y chismes del espectáculo— puso en marcha en las últimas horas una insólita competencia virtual: elegir al político “más lindo” de la Argentina. Entre los postulados figuran siete dirigentes de la provincia de Buenos Aires, lo que abrió polémica, humor y una buena dosis de redes sociales.

El certamen surgió luego de que la página publicara una lista con los ganadores de las elecciones del pasado domingo y los seguidores comentaron sobre lo “lindos” que eran algunos de esos políticos. Ante la enorme cantidad de nombres y mensajes, los administradores del perfil habilitaron un número de WhatsApp para recibir nuevas sugerencias, y así se fue conformando el torneo.

Según pudo advertir LANOTICIA1.COM, entre los bonaerenses que forman parte del curioso certamen aparecen Ariel Rey (concejal electo por La Libertad Avanza en San Pedro), Felipe Ferrández (concejal libertario de Bahía Blanca), Ezequiel Díaz (de Fuerza Patria Ezeiza), Lucas Ghi (intendente peronista de Morón), Gustavo Staffolani (concejal de La Plata), Federico Achával (intendente de Pilar) y Santiago Passaglia (intendente de San Nicolás).

Además de los bonaerenses, la competencia incluye figuras de provincias como Córdoba, Mendoza, Chaco, Salta, Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y Jujuy. Entre ellos se encuentran el viceintendente de Córdoba Javier Pretto, el intendente mendocino Ulpiano “Yayo” Suárez, el concejal salteño Guillo Kripper y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, entre otros.

Muchas personas, en su mayoría mujeres, propusieron a distintos candidatos y funcionarios de sus ciudades para competir con los nombrados en primer lugar. Así apareció, por ejemplo, el nombre de José Delguy de Formosa, contador y concejal del peronismo. Quien envió su nombre señaló: "No sabés lo que es en persona. Una se pone nerviosa tipo la periodista que no pudo hacerle la pregunta a Paredes".

Para votar, solo hay que ingresar al perfil de @LoMasPopuCom. La modalidad de la competencia consiste en encuestas en las historias de Instagram, donde aparecen cuatro políticos de diferentes puntos del país que compiten entre sí. Quien obtiene más votos avanza a la siguiente etapa. Al final, un solo candidato se llevará el título de “el político más lindo del país”. El juego, que mezcla humor, curiosidad y militancia liviana, ya genera una catarata de comentarios en redes.

Quiénes son los siete políticos bonaerenses que participan:

Ariel Rey, concejal electo por La Libertad Avanza en San Pedro, propuesto por una seguidora que lo postuló para representar a la provincia. En la primera ronda deberá enfrentarse a Federico Lifschitz (concejal de Rosario), Leo Calaianov (diputado de Santa Fe) y Germán Honcheruk (intendente de Chaco).

Felipe Ferrández, de Bahía Blanca, que participa en una de las llaves más comentadas del torneo. Es director del Colegio Puerto del Sur en Bahía Blanca e hijo de la exconcejal Marité Gonard. Se sumó a la política en 2023 como parte de La Libertad Avanza, donde fue chofer de Javier Milei durante su visita a la ciudad y coordinó la fiscalización local. Tras un breve paso como consejero escolar, en 2025 fue electo concejal de Bahía Blanca por el espacio libertario.

Ezequiel Díaz, concejal electo de Fuerza Patria en Ezeiza, otro bonaerense que compite en la misma tanda que Ferrández. Actualmente es Secretario de Cultura en el municipio que gestiona Gastón Granados. Es cantautor solista e integrante del grupo Los Ammán. En sus redes se define como actor y modelo. Asegura tener "sueños despiertos y cumplidos".

Lucas Ghi, intendente peronista de Morón, que figura en otro grupo junto al diputado misionero Diego Hartfeld, el senador santafesino Oscar Dolzani y el concejal Santi Koch, también de Misiones. Nació en Morón en 1980, es licenciado en Ciencia Política y periodista. Fue intendente interino en 2009 y electo luego ese mismo año. Tras un paso como concejal y asesor legislativo, volvió a ganar la intendencia en 2019 por el Frente de Todos y revalidó su mandato en 2023 con Unión por la Patria.

Gustavo Staffolani, concejal de La Plata, que fue incluido tras ser mencionado reiteradas veces por seguidores platenses. Integra el bloque “UCR + PRO por la ciudad” y participa de comisiones clave como Obras Públicas y Hacienda. Militante radical desde 2009, se destaca por su actividad en el municipio y por vincularse con vecinos en proyectos locales, como el debate sobre el polo termoeléctrico en Brandsen.

Federico Achával, quien suma apoyo en redes por parte de vecinos del norte del conurbano. Nacido en 1980 y abogado especializado en derecho penal y de familia, es hijo del empresario del Hipódromo Argentino de Palermo. Tras desempeñarse como asesor legislativo y ocupar distintos cargos en la gestión de Humberto Zúccaro, fue concejal (2011-2019) y actualmente es intendente de Pilar, electo en 2019 y reelecto en 2023 por Unión por la Patria.

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, que se enfrenta a Catellina (Córdoba), Spinelli (Misiones) y Feliciano (Entre Ríos). Nacido en 1985, es abogado especializado en Derecho Penal y Tributario, e hijo del exintendente Ismael Passaglia y hermano del ex jefe comunal, Manuel. Con una trayectoria que incluye cargos en el municipio, el Grupo Bapro y el Instituto de la Vivienda, fue diputado provincial por Juntos por el Cambio y presidió la Comisión de Comercio Exterior. En 2023 fue electo intendente de San Nicolás con el 42,22% de los votos.