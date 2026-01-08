Mientras miles de hectáreas son arrasadas en la patagonia argentina, la provincia de Buenos Aires no está exenta del peligro, más allá que ha habido focos cerca del Año Nuevo en Puán y Villarino.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declararon un “riesgo extremo de incendios” para 16 provincias argentinas.

Fuente: SMN - Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, el mapa difundido por los organismos nacionales muestra un territorio casi en su totalidad pintado de rojo. En tanto, la proyección de las próximas 72 horas no se modifica y el riesgo no baja, sino lo contrario.

Cabe destacar que las condiciones para el riesgo extremo se dan ante más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos superiores a los 30 km/h. Cuando el riesgo es señalado como “muy alto”, se estima que “las condiciones de quema son críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques”, mientras que el peligro “extremo” implica que “la situación debería considerarse potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica”.

