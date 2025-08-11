A menos de un mes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la oficialización de listas por parte de la Junta Electoral de Fuerza Patria no aparece, al menos, en 12 municipios bonaerenses.

En las comunas de Tigre y Vicente López ya aparecieron, pero otros municipios continúan si la oficialización de lista. Si bien el frente peronista presentó candidatos para las ocho secciones electorales, en la web oficial no aparecen los postulantes a concejales que la fuerza había inscripto para competir “en unidad” en cada distrito.

En algunos casos, la Justicia Electoral habría rechazado las listas de unidad por no cumplir con el plazo de prórroga para la presentación de candidaturas. Los apoderados del espacio trabajan contrarreloj para revertir la medida y confían en que la situación se regularizará en las próximas horas.

En distritos como Adolfo Alsina, Exaltación de la Cruz, General Pueyrredón, Hurlingham, Morón, Rojas, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tres de Febrero y Zárate las listas figuran como “no presentadas”.

Con el calendario electoral en cuenta regresiva, la falta de definiciones sobre la participación municipal de Fuerza Patria agrega un elemento más de incertidumbre al escenario político bonaerense.

