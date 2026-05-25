El presidente Javier Milei participó este domingo del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, en una jornada atravesada por los mensajes políticos, los gestos dentro del oficialismo y un fuerte pronunciamiento de la Iglesia sobre la situación social del país.

Ads

El mandatario llegó minutos antes del inicio de la ceremonia acompañado por integrantes de su gabinete y dirigentes de La Libertad Avanza. Entre ellos estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, una de las figuras más cercanas al Presidente, a quien Javier Milei continúa respaldando públicamente pese a las polémicas y las causas judiciales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito, movimientos con criptomonedas y supuestas inconsistencias patrimoniales.

Uno de los momentos más comentados de la mañana fue el abrazo entre Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri al ingresar a la Catedral Metropolitana. El gesto tomó relevancia política luego de semanas de tensión entre dirigentes del PRO y La Libertad Avanza, en medio de negociaciones, pases y disputas electorales de cara a los próximos comicios.

Ads

La ceremonia religiosa estuvo encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien pronunció una homilía con fuertes definiciones sociales y varios mensajes interpretados como críticas al clima político actual y a la situación económica.

“¿Los que nacieron con menos oportunidades solo deben sobrevivir?”, expresó García Cuerva durante uno de los pasajes más resonantes del mensaje, donde además pidió mayor sensibilidad social, llamó a dejar de lado el odio y reclamó compromiso con los sectores más vulnerables.

Ads

El mensaje de la Iglesia tuvo una amplia repercusión política y mediática, especialmente por producirse frente al propio Presidente y gran parte de su gabinete nacional, en un contexto marcado por el ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional y el aumento de la conflictividad social.

Tras el Tedeum, Milei participó de una breve y sencilla celebración oficial por el Día de la Patria junto a funcionarios y dirigentes aliados en el Cabildo. En paralelo, volvió a quedar expuesta la tensión interna dentro del Gobierno nacional: la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada a la actividad oficial posterior a la ceremonia religiosa, profundizando las señales de distancia política con el entorno presidencial.

La jornada del 25 de Mayo dejó así una combinación de símbolos patrios, mensajes políticos y gestos de alto voltaje dentro de un escenario político cada vez más tensionado.

Ads

🔴 Minuto a minuto del Tedeum por el 25 de Mayo

📌 10:55 | Milei cantó el Himno frente al Cabildo y cerró los actos oficiales por el 25 de Mayo

El presidente Javier Milei entonó el Himno Nacional frente al Cabildo junto a funcionarios nacionales y porteños, tras participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana por el Día de la Patria.

La ceremonia se realizó ante cientos de personas que se acercaron al centro porteño para seguir las actividades oficiales. Al finalizar, Milei saludó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, antes de retirarse y dar por terminados los actos oficiales por el 25 de Mayo.

Javier Milei cantó junto a su Gabinete el Himno Nacional Argentino frente al Cabildo, en el marco de los festejos por el Día de la Revolución de Mayo. pic.twitter.com/XDoejEpfrY — Corta (@somoscorta) May 25, 2026

📌 10:35 | García Cuerva habló frente a Milei y preguntó: “¿Los que nacieron con menos posibilidades solo deben sobrevivir?”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó el Tedeum por el 25 de Mayo con un fuerte mensaje social y político frente al presidente Javier Milei y su Gabinete.

Durante la homilía, citó al papa León XIV y lanzó una de las frases más impactantes de la jornada: “¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir?”.

Además, pidió “terminar con la división y la polarización”, cuestionó “el terrorismo de las redes” y llamó a reconstruir el diálogo y la unidad en la Argentina.

Puede interesarte

📌 10:05 | Milei abrazó a Jorge Macri en la Catedral tras las tensiones del último año

El presidente Javier Milei saludó este lunes con un abrazo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante su llegada a la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum por el 25 de Mayo.

El gesto contrastó con lo ocurrido el año pasado, cuando el mandatario había evitado saludar al dirigente del PRO en el mismo acto patrio.

La imagen se dio en medio del reencauzamiento de la relación entre ambos espacios, pese a las recientes tensiones políticas y las versiones sobre una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri para las elecciones de 2027.

🔹El abrazo de Javier Milei a Jorge Macri



El Presidente saludó al jefe de Gobierno porteño, tras evitar darle la mano el año pasado también en el acto por el 25 de Mayo.



📌En LN+ pic.twitter.com/E06qx6H7vF — La Nación Más (@lanacionmas) May 25, 2026

📌 10:00 | Milei llegó a la Catedral acompañado por parte de su Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó la tradicional caminata desde Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para participar del Tedeum por el Día de la Patria.

Junto al mandatario estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron funcionarios y ministros del Gobierno nacional, mientras que otros dirigentes llegaron por separado.

Entre las ausencias más llamativas estuvieron las de Victoria Villarruel, que no fue invitada a la ceremonia, y algunos integrantes del Gabinete nacional.

Milei se arrodilló para persignarse al entrar a la Catedral pic.twitter.com/G4f6ubDDbW — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 25, 2026

📌 09:58 | Qué funcionarios acompañaron a Milei en la caminata hacia la Catedral

El presidente Javier Milei encabezó la tradicional caminata desde Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana acompañado por gran parte de su Gabinete y autoridades nacionales, en el marco del Tedeum por el 25 de Mayo.

Junto al mandatario estuvieron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

También participaron el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Guillermo Francos; el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La comitiva oficial se completó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la secretaria Legal y Técnica.

Durante la llegada a la Catedral, Milei saludó a la agrupación de banderas que representó a distintas provincias del país en una ceremonia marcada por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

📌 09:39 | Kicillof cuestionó al Gobierno en el Día de la Patria: “Lo peor que podemos hacer es entregarla”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este lunes un mensaje por el 25 de Mayo con fuertes críticas al Gobierno nacional y un llamado a defender la soberanía argentina.

“Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía”, expresó.

Puede interesarte

Además, apuntó contra las políticas del oficialismo al sostener que “lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos”.

“El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro. ¡Patria sí, colonia no!”, completó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía. En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos. El futuro… pic.twitter.com/1xyWg3jJv3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 25, 2026

📌 09:25 | Jorge Macri izó la bandera en Plaza de Mayo y aseguró que la relación con Milei “está muy bien”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó este lunes el izamiento de la bandera argentina en Plaza de Mayo, en la previa del Tedeum por el Día de la Patria que se realizará en la Catedral Metropolitana.

La ceremonia contó con la presencia del Gabinete porteño y fuerzas de seguridad de la Ciudad. Mientras tanto, los funcionarios nacionales permanecían en Casa Rosada junto al presidente Javier Milei.

Tras el acto, Macri buscó bajar el tono de la tensión política y aseguró que la relación con el Gobierno nacional “está muy bien”.

🔹25 de mayo: Jorge Macri izó la bandera y se entonó el Himno Nacional



El jefe de Gobierno porteño participó del acto en la Plaza de Mayo.



📌Con Paula Rossi en #EnBuenDíaNación pic.twitter.com/THdeOhcKKK — La Nación Más (@lanacionmas) May 25, 2026

“Es un gran día para la Patria, nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo”, expresó ante los medios.

Además, sostuvo que “la forma de honrar a nuestros héroes de Mayo es estar a la altura y tirar todos para el mismo lado”.

En relación al mensaje que podría dar la Iglesia durante el Tedeum, agregó: “Siempre la Iglesia tiene que marcarnos lo que falta, tiene su mirada y es razonable que escuchemos y veamos qué hay que mejorar”.

📌 09:13 | Lospennato: “El PRO todavía tiene muchísimo para dar a la Argentina”

La legisladora porteña Silvia Lospennato habló desde Plaza de Mayo mientras aguardaba el inicio del Tedeum y sostuvo que el PRO aún tiene “muchísimo para dar” al país.

“Intentaremos transmitir un mensaje de unidad”, expresó en diálogo con LN+ y remarcó que “todavía falta mucho construir para que los beneficios del ordenamiento macroeconómico lleguen a los argentinos”.

📌 09:08 | Javier Milei ya se encuentra en Casa Rosada

El presidente Javier Milei arribó cerca de las 9 de la mañana a la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con su Gabinete antes de trasladarse caminando hacia la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedeum por el Día de la Patria.

📌 09:05 | Laura Alonso habló de la relación entre Jorge Macri y Milei

La vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, aseguró este lunes que existe “la mejor relación” entre Jorge Macri y el presidente Javier Milei.

Mientras esperaba el inicio de la ceremonia religiosa, también afirmó que habrá saludo entre el mandatario nacional, el jefe de Gobierno porteño y Manuel Adorni.

“Somos personas educadas y nos saludamos”, lanzó.

📌 08:56 | Milei publicó un video de Manuel Belgrano en versión Lego

El Presidente compartió en sus redes sociales un video realizado con inteligencia artificial para conmemorar el 25 de Mayo.

En la animación aparece Manuel Belgrano representado como un muñeco de Lego dentro del Cabildo de Buenos Aires durante la Revolución de Mayo.

📌 08:45 | Adorni: “Hace 216 años comenzaba una historia de libertad”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un mensaje en redes sociales antes del inicio del Tedeum.

“¡Feliz Día de la Patria! Hace 216 años comenzaba una historia de libertad”, escribió.

Hace 216 años comenzaba una historia de libertad.



Feliz Día de la Patria.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 25, 2026

📌 08:30 | Villarruel saludó por redes tras quedar afuera del Tedeum

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje por el Día de la Patria luego de confirmarse que no fue invitada a participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana.

La ausencia de Villarruel volvió a dejar expuesta la tensión con el entorno más cercano de Javier Milei y especialmente con Karina Milei, encargada de la organización del acto.