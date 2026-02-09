Una nueva expresión identitaria comenzó a ganar visibilidad en San Nicolás en las últimas semanas a partir del crecimiento de la comunidad therian, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos. El fenómeno, conocido como teriantropía, encontró en las redes sociales un canal clave de difusión, organización y encuentro entre personas con vivencias similares.

En ese marco, se anunció una juntada therian en la ciudad del norte bonaerense para este martes 10 de febrero, y, de manera simultánea, una convocatoria opositora en redes sociales, lo que da cuenta del impacto y la controversia que genera esta expresión social emergente.

Juntada therian en Plaza Mitre

Impulsados por la visibilidad que alcanzó el fenómeno en plataformas como TikTok e Instagram, integrantes de la comunidad convocaron a un encuentro que se realizará a las 17.30 en Plaza Mitre, un espacio público elegido para facilitar el acceso y la participación.

Según explicaron desde la organización, el objetivo es socializar, intercambiar experiencias y trasladar al ámbito presencial vínculos que hasta ahora se desarrollaban principalmente de manera virtual, en un entorno abierto y distendido. Se trata de una reunión informal, sin actividades programadas ni espectáculos.

Durante este tipo de encuentros, algunos participantes suelen utilizar accesorios o expresarse corporalmente como parte de su vivencia identitaria, siempre —aclaran— desde el respeto mutuo y el cuidado del espacio público.

Organización y recomendaciones

Desde la organización indicaron que la juntada no incluye actividades formales, sino que apunta a generar un espacio de encuentro entre pares. También recomendaron que quienes estén interesados en participar se contacten previamente a través de redes sociales, donde se brinda información adicional y se coordina la convocatoria.

Asimismo, remarcaron la importancia de mantener un clima de respeto, tanto entre los asistentes como con el entorno, y señalaron que la invitación está abierta a personas interesadas en conocer más sobre la comunidad therian desde una actitud de diálogo y comprensión.

Convocatoria “anti-therian” y mensajes agresivos

En paralelo al anuncio del encuentro therian, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una convocatoria impulsada por un grupo que se identifica como “anti-therians”.

Según lo difundido a través de una cuenta reciente de Instagram, la movilización fue convocada para la misma tarde del martes y prevé un recorrido hacia Plaza Mitre. Parte del contenido publicado generó preocupación por el tono agresivo de los mensajes y por la promoción de actitudes violentas, lo que encendió alertas ante la posibilidad de incidentes.

El flayer con la convacotoria anti therian que circula por whatssap.

¿Qué son los therians?

La teriantropía es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal no humano, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de una creencia literal de ser físicamente un animal, ni de un juego, una moda pasajera o una actividad recreativa.

En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad a partir de la viralización de testimonios personales en redes sociales, lo que permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

Desde la comunidad remarcan que se trata de una vivencia identitaria con miradas diversas y que el fenómeno abre un debate social más amplio sobre identidad, diversidad y convivencia.

Therians y furries: no es lo mismo

Desde los propios espacios therians también aclaran que no debe confundirse a los therians con los furries.

Mientras que los furries forman parte de un fandom vinculado a personajes animales antropomórficos —animales con rasgos humanos—, los therians refieren a una identificación interna y persistente, no a una actividad cultural o recreativa.

Contexto nacional y repercusiones políticas

La situación en San Nicolás se da en un contexto de mayor exposición pública del fenómeno therian a nivel nacional, acompañado por reacciones críticas desde distintos sectores.

Tal como publicó LANOTICIA1, en los últimos días el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, cuestionó duramente la apertura de una denominada “escuela therian” que comenzaría a funcionar en el AMBA. Sus declaraciones, difundidas a través de redes sociales, generaron un fuerte debate público y rechazo por parte de integrantes de la comunidad.

Hay que prohibirla. No, no me importa. Prohibirla. Sí. Ningún país serio puede tolerar que se promueva este tipo de trastornos mentales. https://t.co/jRepijHaWK — Agustín Romo (@agustinromm) February 8, 2026

Qué es la denominada “escuela therian”

Desde el espacio señalado como “escuela therian” indicaron que se trata de una propuesta privada y no formal, orientada a la expresión corporal y al intercambio de experiencias entre personas que se identifican con esta vivencia. Según explicaron en sus propias redes sociales, las actividades no cuentan con reconocimiento educativo oficial ni certificaciones, y se presentan como un espacio autogestivo.