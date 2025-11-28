Tanto la Cámara de Diputados bonaerense como la Senadores sesionarán en extraordinarias para intentar nuevamente debatir el pedido de endeudamiento por más de USD 3.000 millones, conforme al artículo 86 de la Constitución bonaerense.

La cámara de Senadores convocó a sesionar el próximo miércoles 3 de diciembre a partir de las 17 horas.

Este viernes, a la vuelta del cuarto intermedio, no hubo quórum y el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, anunció que la reunión quedaba levantada “con treinta y nueve presentes”.

El cierre se produjo en medio de la tensión por la Ley de Financiamiento enviada por el gobernador Axel Kicillof, que requiere dos tercios para ser aprobada y sobre la cual no hubo acuerdo en las últimas 48 horas.

Antes de la caída de la sesión, tomó la palabra el diputado Facundo Tignanelli (UxP, Merlo) para cuestionar la postura de un sector de la oposición. “Parece que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley, que es fundamental para la Provincia”, advirtió el legislador, en un mensaje directo al radicalismo y al PRO, que este jueves habían pedido un cuarto intermedio para seguir negociando condiciones.

