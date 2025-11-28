La sesión de este viernes en la Cámara de Diputados bonaerense terminó abruptamente: no hubo quórum y el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, anunció que la reunión quedaba levantada “con treinta y nueve presentes”. El cierre se produjo en medio de la tensión por la Ley de Financiamiento enviada por el gobernador Axel Kicillof, que requiere dos tercios para ser aprobada y sobre la cual no hubo acuerdo en las últimas 48 horas.

Antes de la caída de la sesión, tomó la palabra el diputado Facundo Tignanelli (UxP, Merlo) para cuestionar la postura de un sector de la oposición. “Parece que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley, que es fundamental para la Provincia”, advirtió el legislador, en un mensaje directo al radicalismo y al PRO, que este jueves habían pedido un cuarto intermedio para seguir negociando condiciones.

Según explicó Tignanelli, durante ese paréntesis “se hicieron todos los intentos” desde el oficialismo para destrabar el debate. Señaló que ministros, negociadores y referentes del Gobierno “se comunicaron con cada uno de los dirigentes opositores”. Sin embargo, sostuvo que la respuesta fue un bloqueo al avance de la ley que permitiría afrontar deudas “que no contrajo esta gestión”.

Guerrera, al retomar el uso de la palabra, fue concreto: “Habiendo transcurrido el cuarto intermedio y dejando en actas que con treinta y nueve presentes no existe quórum, se levanta la sesión”.

El reclamo del oficialismo

La tensión ya venía escalando desde el jueves, cuando los bloques de Unión por la Patria difundieron un comunicado reclamando “responsabilidad histórica” a la oposición para acompañar la Ley de Financiamiento. El texto remarcó que la herramienta es “indispensable” para el funcionamiento de la Provincia y para garantizar “el bienestar de las y los bonaerenses”.

Ese mensaje se produjo tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, que solo requerían mayoría simple. El punto trabado es el proyecto que autoriza a la Provincia a tomar 3.685 millones de dólares de deuda, una parte destinada a los 135 municipios. El oficialismo no consigue, por ahora, los votos para alcanzar los dos tercios necesarios.

Con la sesión caída, el oficialismo insistirá en que la oposición vuelva a la mesa de negociación. “No se trata de facilitarle las cosas al gobernador —cerró Tignanelli—, se trata de facilitarle las cosas a los bonaerenses”.

Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria le pedimos a la oposición responsabilidad histórica para acompañar la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/6con313w1F — Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) November 27, 2025