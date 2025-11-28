El diputado Facundo Tignanelli (UxP, Merlo) cargó este viernes contra un sector de la oposición en la Legislatura bonaerense, luego de que la Cámara de Diputados no lograra reunir quórum y la sesión se levantara sin poder tratar la Ley de Financiamiento enviada por el gobernador Axel Kicillof. “Parece que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley, que es fundamental para la Provincia”, advirtió el legislador en el recinto.

Tignanelli tomó la palabra minutos antes de que el presidente de la Cámara, Alexis Guerrera, confirmara que había apenas 39 presentes y diera por caída la sesión. El diputado recordó que la reunión de este viernes era continuidad de la del miércoles, cuando la oposición pidió un cuarto intermedio para seguir negociando. Según dijo, el oficialismo cumplió con lo solicitado: “En estas 24, 36 o 48 horas se hicieron todos los intentos de diálogo. Ministros, dirigentes y el equipo del gobernador se comunicaron con todos los presidentes de bloque”.

El legislador subrayó que la Ley de Financiamiento, que requiere dos tercios para su aprobación, incluye compromisos asumidos por la Provincia en gestiones anteriores. “Esta deuda no la contrajo este Gobierno. Quienes hoy no se sientan a dar el debate eran oficialismo cuando se tomó”, señaló, en referencia a dirigentes opositores. Y remarcó que la discusión no debería centrarse en el peronismo ni en Kicillof, sino en las necesidades de los bonaerenses.

“Responsabilidad histórica” y presión por los votos

Las palabras de Tignanelli se enmarcan en la ofensiva pública que Unión por la Patria inició el jueves para exigir a la oposición que acompañe la ley. En un comunicado difundido en redes, los bloques oficialistas reclamaron “responsabilidad histórica” y remarcaron que la herramienta es “indispensable” para “garantizar el correcto funcionamiento de la Provincia”.

Ese documento se conoció después de que la Legislatura aprobara el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, que solo requerían mayoría simple. El punto trabado sigue siendo la autorización para tomar 3.685 millones de dólares de deuda, parte de los cuales se distribuirán entre los 135 municipios. Sin apoyo opositor, el número para alcanzar los dos tercios sigue lejos.

Una sesión que terminó sin votos

Al finalizar el discurso de Tignanelli, Guerrera fue breve: “No existe quórum, se levanta la sesión”. Con ese cierre, el debate quedó nuevamente empantanado y sin fecha clara para volver al recinto. “Apelamos a la conciencia y la responsabilidad de quienes fueron electos para defender los intereses de las y los bonaerenses”, insistió el diputado oriundo de Merlo.

