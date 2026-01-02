El transporte público en la Provincia de Buenos Aires inició el año con un nuevo aumento. Desde este jueves, el boleto mínimo de colectivo en la Provincia se ubica en $685,11, tras un incremento del 4,5%.

El ajuste afecta a todas las líneas provinciales, según informó la Agencia Noticias Argentinas, y escalona los precios según la distancia recorrida:

0 a 3 km: $685,11

$685,11 3 a 6 km: $763,28

$763,28 6 a 12 km: $822

$822 12 a 27 km: $880,86

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo también subió y alcanza los $619,37, mientras que los trayectos más largos llegan a $796,34. El subte y el Premetro porteños también registran aumentos: $1.259 y $440,67, respectivamente.

El incremento mantiene la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional, que conservan un boleto mínimo más bajo ($494,83) y genera tres tarifas distintas dentro del AMBA, algo que sigue generando críticas entre los usuarios.

Con este ajuste, viajar dentro y hacia la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires se vuelve más caro para miles de bonaerenses en un arranque de año marcado por la suba de tarifas y la inflación.

