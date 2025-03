El ministro de Gobierno Bonaerense, Carlos Bianco, encabezó este lunes una conferencia de prensa en el salón Dorado de la Gobernación, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Durante la jornada, Bianco respondió preguntas de la prensa y cuestionó la presentación de un proyecto en el Senado que, según su visión, afecta la unidad política del oficialismo bonaerense.

La primera consulta fue realizada por Magdalena López Pacheco, periodista de El Teclado y Diario Contexto, quien preguntó si el proyecto presentado en el Senado por una facción de Unión por la Patria para suspender las PASO ponía en riesgo la unidad del espacio político, cómo se definirían las listas en caso de suspensión de las primarias y si el gobernador Axel Kicillof tenía una fecha límite para el decreto de elecciones desdobladas.

La cronista se refirió así a la iniciativa de la senadora Teresa García, quien presentó un proyecto firmado por 16 de los 21 senadores peronistas que propone hacer elecciones generales y concurrentes. Según Bianco, esta iniciativa “avanza sobre las atribuciones del gobernador”. "Si estaba establecida una mesa de diálogo y de negociación, presentar un proyecto inconstitucional no es positivo, no suma, como mínimo, no suma", dijo el ministro. Y agregó: "Nosotros seguimos abiertos a mantener todas las discusiones que sean necesarias, pero no es un buen antecedente".

Sobre la posible suspensión de las PASO, explicó que "era una de las cuestiones políticas que se venían discutiendo en esa mesa". Además, se refirió a la fecha límite para definir el calendario electoral: "Hoy hay una normativa provincial que establece que el gobernador tiene 60 días previos a la fecha de la elección para determinarla". No obstante, sostuvo que "esto hay que hacerlo de manera urgente" y que "aún no se han definido cuestiones clave, como si habrá PASO o no".

En este marco, cabe recordar que luego de que el Congreso de la Nación decidiera suspender las PASO de este año, Axel Kicillof le pidió a la Legislatura (el 5 de marzo) que hiciera lo mismo para luego definir la fecha y el instrumento de votación de los comicios generales por decreto. A casi un mes de esta petición del mandatario, el Poder Legislativo sesionó dos veces, pero (por falta de acuerdos en el oficialismo) no logró aprobar ninguna propuesta.

Luego, Juan Pablo Ferrari, periodista de Diario Hoy y la Red 92, consultó sobre la posibilidad de retomar el diálogo con La Cámpora antes de la sesión prevista en el Senado y sobre la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación en hechos recientes ocurridos en La Plata. Ferrari mencionó un reciente tuit de la ministra Patricia Bullrich y preguntó si la provincia interpretaba que la nación se estaba metiendo en temas donde tiene jurisdicción el gobierno bonaerense.

Bianco respondió: "Nosotros no hemos roto ningún puente para el diálogo. Habíamos marcado una hoja de ruta con distintos aspectos para definir, y seguimos trabajando en ese sentido". Sobre los incidentes en La Plata, indicó: "Si bien fueron protagonizados por algunos delincuentes, lo tendrá que definir la justicia. Algunos ya están detenidos". Aclaró que la seguridad deportiva es competencia del Ministerio de Seguridad bonaerense y que "la justicia de la provincia también tiene los elementos para actuar en casos de delitos comunes".