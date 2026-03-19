En la previa de la cumbre del PRO, Laura Alonso volvió a poner en debate uno de los temas más sensibles entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires: el acceso de los bonaerenses a los hospitales públicos porteños.

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Alonso fue contundente: “Si llega un porteño al hospital y al lado de ese porteño hay un bonaerense, primero se atiende al porteño que tiene turno. La urgencia se atiende a todos, eso es regla universal, pero en la atención crónica, la prioridad la tienen los que viven en la Ciudad”.

Laura Alonso habló este jueves en Infobae.

La legisladora explicó que el sistema de turnos digitales otorga prioridad a los vecinos porteños, quienes pueden acceder a consultas en centros de salud barriales, nuevos centros de diagnóstico y derivaciones a especialistas. “Es muy difícil hoy para una persona de la Provincia de Buenos Aires u otra provincia que obtenga un turno en el sistema de salud público de la Ciudad, porque esta es la decisión de Jorge: priorizamos a los que viven en la ciudad”, agregó en declaraciones a Infobae.

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Sobre pacientes de otras provincias o extranjeros, Alonso fue clara: “Si sos de otra provincia y te tuvimos que atender, se cobra a la otra provincia. Pero te atienden, una cosa es la emergencia. En la atención crónica, la prioridad la tienen los porteños”.

La legisladora también destacó que los pacientes con cobertura médica —como obras sociales o PAMI— generan ingresos que se reinvierten en infraestructura y servicios, asegurando que los recursos vuelven al sistema de salud porteño.

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Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, también fue consultada sobre cuestiones políticas y judiciales y señaló: “Adorni cometió un error y ya lo pagó bastante caro”. La frase hace referencia al escándalo que involucró al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva que acompañó al presidente a Nueva York en el avión presidencial —generando pedidos de informes y denuncias por posible uso indebido de recursos públicos— además de un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, que también fue cuestionado por su costo y relación con sus ingresos declarados.

Por último, Alonso aprovechó su paso por los medios para ratificar su respaldo a Mauricio Macri como posible candidato presidencial del PRO para 2027: “Para mí y para muchos dentro del PRO, debe haber un candidato a presidente del partido, y ese es Mauricio Macri”.