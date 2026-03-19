El expresidente Mauricio Macri encabeza este jueves un acto clave en Parque Norte, con presencia de gobernadores, legisladores e intendentes de todo el país, en lo que será el relanzamiento del PRO con la mira puesta en 2027.

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La jornada comenzará a las 10.00 con la reunión del Consejo partidario y, desde las 11.00, se desarrollará el acto central. La apertura estará a cargo de Jorge Macri, mientras que el cierre lo protagonizará el propio Macri.

Entre los presentes estarán los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio, además de referentes nacionales y provinciales del espacio.

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El evento estará dividido en tres paneles, en línea con las letras del PRO. El primero, centrado en los “principios”, será encabezado por la Fundación Pensar y contará con la participación de María Eugenia Vidal. Allí se buscará reforzar la identidad del partido.

El segundo bloque, enfocado en la “realidad”, reunirá a dirigentes con responsabilidad de gestión, como el jefe de bloque en Diputados Cristian Ritondo y el senador Martín Goerling, junto a los gobernadores.

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Por último, el panel político girará en torno a la “oportunidad” del PRO. Allí expondrán la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el dirigente Fernando de Andreis, uno de los armadores del encuentro.

Mensaje interno y tensión con La Libertad Avanza

Aunque el acto tendrá un formato institucional, puertas adentro anticipan un tono político fuerte. La intención de Macri es clara: empezar a ordenar al partido y empujar la construcción de candidatos propios en los principales distritos, incluida la carrera presidencial.

“No habrá grandes anuncios, pero sí una arenga”, deslizaron desde el PRO.

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El trasfondo es el escenario abierto con La Libertad Avanza, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la relación es cada vez más tensa de cara a 2027.

Sin embargo, el mapa no es uniforme. En distritos como la provincia de Buenos Aires, algunos sectores —como el que responde a Ritondo— mantienen una postura más dialoguista con el oficialismo nacional.

Con este encuentro, el PRO busca recuperar volumen político y volver a instalarse en el centro de la escena, en un contexto de reconfiguración del sistema de alianzas.