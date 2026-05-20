El diputado nacional bonaerense de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, cuestionó con dureza el proyecto conocido como “Ley Hojarasca” impulsado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que detrás de la derogación de leyes “obsoletas” se esconden medidas que afectan “la salud, la cultura y la producción” nacional.

Ads

Durante el debate en la Cámara de Diputados, Trotta calificó el tratamiento legislativo como “tramposo” y sostuvo que el oficialismo busca avanzar “a ciegas”, sin permitir una discusión profunda en comisiones ni escuchar a los sectores involucrados.

Puede interesarte

“Detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo el Estado”, afirmó.

Ads

El exministro de Educación puso el foco en la derogación de normas vinculadas a la producción pública de medicamentos, la industria automotriz y la preservación de medios de comunicación nacionales.

En relación a la ley de industria automotriz, criticó que el Estado deje de priorizar la compra de vehículos fabricados en el país y advirtió sobre el impacto que podría tener en el empleo.

Ads

Puede interesarte

“¿Qué explicación le vamos a dar a los trabajadores de las terminales y de las pymes autopartistas?”, planteó.

Además, aseguró que el modelo económico del gobierno nacional ya provocó el cierre de miles de empresas y la pérdida de puestos de trabajo formales.

Trotta también cuestionó la posible derogación de la ley de preservación de bienes y patrimonios culturales, que limita la participación extranjera en medios de comunicación argentinos.

Ads

Puede interesarte

“¿Qué país serio del mundo permite que los fondos buitres y el capital extranjero se apropien de los medios de comunicación?”, lanzó.

En ese sentido, acusó al presidente Milei de “despreciar” y “agredir” a la prensa y alertó sobre las consecuencias de abrir el control de medios al capital extranjero.

Sobre el cierre, el legislador bonaerense ratificó el rechazo del bloque opositor al proyecto y pidió “reflexionar” sobre el impacto que podrían tener estas medidas en la producción, la salud y la comunicación en la Argentina.