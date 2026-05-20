La diputada nacional bonaerense del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Romina Del Plá, rechazó con dureza el proyecto conocido como “Ley Hojarasca” impulsado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que se trata de “una gran maniobra legislativa” destinada a favorecer “al gran capital” y profundizar el ajuste sobre los trabajadores.

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Durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora oriunda de La Matanza sostuvo que la iniciativa “no tiene nada de técnica ni inocente” y acusó al oficialismo de utilizar el argumento de eliminar normas obsoletas para avanzar con una “desregulación absoluta” en favor de grupos económicos.

“Todo aquello que no beneficia directamente al gran capital puede ser borrado”, cuestionó.

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Del Plá también apuntó contra la derogación de la ley de producción pública de medicamentos y aseguró que, lejos de eliminarla, el Estado debería fortalecerla con financiamiento.

“Más que nunca necesitamos una ley de producción pública y estatal de medicamentos”, afirmó.

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En ese sentido, denunció problemas de acceso a medicamentos para jubilados y afiliados a obras sociales, y acusó al gobierno nacional de avanzar en favor de laboratorios multinacionales y del negocio de las patentes.

#AHORA

El argumento de Milei y Sturzenegger sobre hojarasca todo lo que no beneficia al gran capital puede ser borrado. Es una desregulación absoluta en favor de los capitalistas.



Mira la intervención completa acá 👇https://t.co/DcYepztq6T — Romina Del Plá (@RominaDelPla) May 20, 2026

La diputada del Frente de Izquierda también vinculó el proyecto con las modificaciones al régimen de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios en las tarifas de gas para millones de familias.

“La zona fría deja a millones de familias sin la posibilidad de acceder al gas subsidiado”, sostuvo.

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Además, cuestionó medidas vinculadas al sector energético y acusó al gobierno de priorizar “el negocio de las petroleras y las empresas de gas”.

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Otro de los puntos que marcó fue el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al denunciar despidos, pérdida de funciones y represión contra trabajadores que protestaban durante la sesión.

“Hoy reprimieron a trabajadores del INTI que están enfrentando el vaciamiento y los despidos”, señaló.

Sobre el cierre, Del Plá llamó a profundizar la protesta social y reivindicó las huelgas y movilizaciones contra las políticas de ajuste.