La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Corvino, cuestionó este martes al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, luego del reclamo que elevó la gestión de Axel Kicillof al gobierno de Javier Milei por presuntas deudas vinculadas a programas alimentarios.

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“El gobernador decidió recortar el programa MESA y su ministro salió a mentir para justificarlo, como siempre culpando al Gobierno nacional”, expresó Corvino en redes sociales, al meterse en la nueva disputa entre Nación y Provincia.

El cruce se da luego de que la administración bonaerense reclamara formalmente al Ministerio de Capital Humano mayores recursos para sostener el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). En ese marco, la diputada libertaria respaldó la postura de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

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Kicillof decidió recortar el MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y su Ministro Larroque salió a MENTIR para justificarlo y, como siempre, culpando al Gobierno Nacional.



Tanto el MESA como el SAE (Servicio Alimentario Escolar) son responsabilidad EXCLUSIVA… https://t.co/vVzLqpJEdT — Analía Corvino (@analiacorvino) April 21, 2026

“Tanto el programa MESA como el SAE son responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires. No existe tal deuda de Nación con la gestión bonaerense”, sostuvo Corvino.

La polémica se intensificó después de que Larroque difundiera un reclamo formal en el que aseguró que el Gobierno nacional mantiene una deuda de $220.000 millones con la Provincia por el financiamiento del SAE, acumulada desde 2024. Además, pidió asistencia para el programa MESA, que actualmente se sostiene solo con fondos provinciales.

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En ese documento, la Provincia también solicitó la incorporación de financiamiento nacional para el MESA y una actualización de los montos previstos para el SAE en 2026. Según argumentaron, la magnitud de la demanda responde a que Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población del país.

Desde la administración bonaerense señalaron, además, que el programa MESA fue creado durante la pandemia como reemplazo transitorio del SAE y que desde entonces no recibió aportes nacionales, por lo que fue cubierto íntegramente con recursos propios.

En cuanto al SAE, indicaron que en 2025 la Provincia recibió $77.523 millones, por debajo de los $130.939 millones solicitados, y estimaron que para 2026 se necesitarán unos $177.000 millones, frente a una propuesta nacional de $80.883 millones.

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Por su parte, el Ministerio de Capital Humano rechazó de plano la existencia de una deuda y sostuvo que no tiene responsabilidad en el financiamiento de programas que considera de competencia provincial.

Desde Nación remarcaron que el SAE “es un programa de gestión y responsabilidad provincial” y señalaron que el Gobierno nacional aporta cerca del 20% del financiamiento de los comedores escolares bonaerenses, mientras que el resto debe ser cubierto por la Provincia.

En esa línea, la cartera que encabeza Pettovello rechazó “el intento de adjudicar responsabilidades” y aseguró que “el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la provincia de Buenos Aires”.