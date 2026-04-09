“Acá lo tienen a Luis Pietragalla de UxP amenazando a (Manuel) Quintar para agarrarse a trompadas. El tipo preside la comisión de Derechos Humanos. La sesión anterior vino con una cadena metálica en la mano. Están intentando que se levante la sesión. No saben lo difícil que es no reaccionar”, dijo en redes Lilia Lemoine y adjuntó un video del momento que grabó ella misma.

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En las imágenes se ve al Diputado opositor diciéndole “salame” y “pancho” a un integrante del bloque de LLA. En principio, el dirigente opositor habría reaccionado de esta manera ante una supuesta burla, por parte de los libertarios, a las víctimas de la última dictadura.

Acá lo tienen a Pietragala de UxP amenazando a Quintar para agarrarse a trompadas. EL TIPO PRESIDE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. La sesión anterior vino con UNA CADENA METÁLICA EN LA MANO.

Están intentando que se levante la sesión.

No saben lo DIFÍCIL que es NO REACCIONAR. pic.twitter.com/rRtNf4GZqW — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 9, 2026

Por su parte, la legisladora mileísta Andrea Vera, que también filmó la situación, dijo: "¿Habrá alguna vez que los kirchneristas no sean violentos? Pietragalla vino a patotearnos. Es libertad o barbarie".

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Habra alguna vez que los kirchneristas no sean violentos?

Pietragalla vino a patotearnos.

ES LIBERTAD O BARBARIE.

DAN VERGUENZA pic.twitter.com/Z2u11RdwnQ — Andrea Vera (@AndreaFVera_) April 9, 2026

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