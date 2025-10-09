El diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en los pasillos del Congreso antes de la sesión por la reforma del DNU. Según el legislador bonaerense, Menem le advirtió que iniciarían una “operación de prensa brutal” en su contra.

“Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”, publicó Manes en su perfil de X, donde además llamó a “terminar con esta locura en la Argentina”.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos".



Tenemos una sola tarea común: terminar… — Facundo Manes (@ManesF) October 8, 2025

La denuncia generó un fuerte revuelo en la Cámara baja. En respuesta, Menem negó los hechos y escribió en redes:

“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.

No le faltes a la verdad, Facundo.

La política necesita seriedad, no teatro. https://t.co/wwWizAeLZG — Martin Menem (@MenemMartin) October 8, 2025

Una periodista acreditada en el Congreso aseguró haber presenciado el encuentro entre ambos, aunque aclaró que “no hubo lío” y que no escuchó la conversación completa.

Durante la sesión, el diputado Pablo Juliano, también de Democracia para Siempre, respaldó a Manes y criticó al oficialismo:

“El presidente de la comisión de Presupuesto nos tomó el pelo a todos. Pareciera que se le burló en la cara al propio Presidente de la Nación”.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Nadia Márquez defendió a Menem:

“Estuve ahí cuando se saludaron y no pasó nada. Fue un saludo de dos segundos. No sé cómo pudo decirle tantas cosas en tan poco tiempo, salvo que sea ventrílocuo”, ironizó.

El libertario Gabriel Bornoroni también acusó a Manes de mentir:

“Ese mentiroso de Facundo Manes dice que lo va a denunciar, es un farsante y un canalla”, sostuvo en el recinto.

Por su parte, Lilia Lemoine —quien protagonizó recientemente un cruce con Marcela Pagano— respaldó a Menem y señaló que “existe un video en redes sociales” que desmiente la denuncia de Manes.

En declaraciones a la prensa, Menem volvió a rechazar las acusaciones y recordó un episodio previo entre Manes y Santiago Caputo:

“Vino a mi despacho diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho. Revisamos las cámaras y no había ocurrido nada. Ya mintió una vez y hoy vuelve a mentir”.

El presidente de la Cámara baja señaló que el episodio parece responder a una estrategia electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre:

Escuchá a @MenemMartin: @FManes inventa amenazas para tener cámara. Martín lo frenó con una sola frase: "Se ve que le gustan las cámaras". Año electoral, cero ideas y mucho acting. La política no necesita víctimas falsas, necesita verdad y trabajo.



pic.twitter.com/6yfr8pygZ4 — El Jefe (@mediceneljefe) October 9, 2025

“Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras. Hay diputados que pierden el lugar a fin de año y vale todo. Eso los lleva a faltar a la verdad”.

Cabe recordar que Manes impulsó recientemente un proyecto para expulsar al diputado José Luis Espert por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.