Luego de varios días de escasez de combustible en estaciones de servicio, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este miércoles que con "la garantía de abastecimiento que plantearon las petroleras, la situación crítica se ha superado".



En un mensaje grabado, el también candidato presidencial de Unión por la Patria advirtió que no se permitirá que "sobre la base de incrementar un poco más sus ganancias exportando, terminen perjudicando a los argentinos".

El ministro anunció que el Gobierno congeló nuevamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una escalada en los precios, pero reclamó a las petroleras que no perjudiquen el mercado interno a costa de obtener una mayor ganancia en exportaciones.

"Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimientos de congelamiento de precios ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40, 20% o 10%", manifestó el tigrense desde el Ministerio de Economía de la Nación.

“El congelamiento del Impuesto es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Resignamos recursos del Estado a efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, explicó.

En ese sentido, aseguró que, “cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer”.



En ese marco, recordó que el sector ya se encuentra beneficiado por el Estado. "Sabemos que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de Argentina para acumular reservas, pero no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos”, enfatizó.



En el mensaje emitido esta mañana, Massa apuntó también contra “otros candidatos” de la oposición que “plantearon que había que liberar precios”. En ese contexto, subrayó que siguiendo ese planteo, la nafta que hoy vale $ 350 pasaría a costar $ 800.