El diputado por la provincia de Buenos Aires y actual candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, intentó despegarse este domingo de las acusaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, detenido en Río Negro y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. En una entrevista con TN de Noche en Domingo, Espert calificó el tema como una “campaña sucia” y admitió que en 2019 viajó en el avión privado del empresario, aunque aseguró que desconocía sus actividades ilícitas.

“Se imagina que si yo hubiera sabido quién era Machado, no le agradecía a los cuatro vientos”, se defendió Espert en televisión. El legislador insistió en que sólo lo vio en una oportunidad, durante la presentación de su libro en Viedma.

En TN le pidieron a Espert que comente algo sobre su vínculo con Fred Machado. Dijo que sólo lo vio una vez "en enero o febrero de 2019" para presentar un libro en Viedma, y que le agradeció por llevarlo en avión.

Mintió.

1 - Se reunió, probablemente por primera vez, cerca… pic.twitter.com/QQ7zwaQBId — Sebastián Lacunza (@sebalacunza) September 29, 2025

Sin embargo, el periodista Sebastián Lacunza lo desmintió en sus redes sociales y reconstruyó al menos cuatro encuentros entre Espert y Machado en 2019, incluyendo viajes, reuniones de campaña y cenas con su entorno político. Incluso señaló que un año después, en febrero de 2020, una contabilidad atribuida al empresario en tribunales de Texas registró una transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, dinero que nunca fue declarado en sus informes financieros.

Espert contesta sin problema en TN que es una operación kirchnerista.



Es la justicia de Texas la que revela que el narco le dio 200 mil dólares. Es K la justicia de Texas? pic.twitter.com/0IsHFdBuvw — Roberto Navarro (@robdnavarro) September 29, 2025

La polémica se profundizó con la denuncia del dirigente Juan Grabois, quien la semana pasada acusó a Espert en los tribunales federales de San Isidro por lavado de activos. En un acto en Pergamino, ciudad natal del diputado, Grabois lo fue todavía más lejos y afirmó: “Espert es integrante de la organización narco más importante de la Argentina”.

🚨 El candidato libertario Luis Espert fue a la señal TN a “defenderse” y terminó hundiéndose más: admitió que si sabía que Fred Machado era narco no le hubiera agradecido públicamente. O sea, su problema no es que un narco le financie la campaña, sino que lo saludó en público. pic.twitter.com/RZkhjW5GD1 — El Prensero (@El_Prensero) September 29, 2025

Los vínculos entre el economista y Machado se remontan a la campaña del Frente Despertar en 2019, cuando utilizó un avión del empresario para trasladarse a Río Negro. Aquel episodio quedó registrado en un video donde el propio Espert le agradece públicamente por la ayuda.

El caso cobró nueva relevancia luego de que en noviembre de 2024, la justicia de Texas condenara a 16 años de prisión a Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado en la red de narcotráfico. Mientras tanto, el empresario argentino permanece detenido en Viedma a la espera de que la Corte Suprema defina su extradición.

En medio de la campaña bonaerense, las revelaciones golpean a uno de los principales referentes libertarios de la provincia, que busca revalidar su banca en el Congreso en las elecciones legislativas de este año.

El narco Espert dice en TN que no conocía a Fred Machado, pero acá le agradece los cientos de miles de dólares que le dio para la campaña, preso tiene que estar este delincuente! El que las hace las paga, no? pic.twitter.com/fM5ImAYwsN — Soledad Gimenez (@gisoleok) September 29, 2025