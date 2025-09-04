A menos de 72 horas de que los bonaerenses vuelvan a las urnas, el diputado nacional José Luis Espert respaldó la decisión del Gobierno de intervenir para frenar la suba del dólar y advirtió que “hay un Congreso destituyente y elecciones críticas” en la provincia de Buenos Aires.

El economista oriundo de Pergamino habló tras participar en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno y volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof (perfil) por “meter miedo” en la previa electoral. En declaraciones a Radio Mitre, el libertario negó que las medidas oficiales representen un “volantazo” y pidió a la ciudadanía “ir a votar y volver a hacerlo el 26 de octubre”.

“Nosotros tenemos un Congreso que se está comportando de manera destituyente. El programa económico lo fija el Gobierno elegido por el pueblo, y el del presidente Javier Milei tiene su centro de gravedad en el déficit cero para bajar la pobreza”, enfatizó Espert.

El legislador remarcó que los mercados reaccionaron a la incertidumbre de cara a las elecciones y justificó la intervención oficial: “Mientras esta incertidumbre dura, se tomarán medidas absolutamente transitorias. Pero volantazo no va a haber”, subrayó.

Confiado en las chances del oficialismo, Espert aseguró que lo importante es que La Libertad Avanza logre “meter un montón de legisladores defensores de la libertad en la Legislatura bonaerense y en muchos municipios”. Además, insistió en la necesidad de “dar la contrabatalla cultural contra el populismo que destruyó la Provincia durante 100 años”.

La campaña libertaria en territorio bonaerense tuvo su cierre en Moreno, donde también se hicieron fuertes críticas a la gestión de Kicillof.