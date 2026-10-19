El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, llamó a construir un frente político amplio para enfrentar al gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de renovar el peronismo con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. Además, respaldó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como posible candidato presidencial.

Ads

Las definiciones fueron parte del discurso que pronunció el sábado en el Polideportivo Juan Domingo Perón, en La Matanza, durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, que reunió, según los organizadores, a más de 20 mil personas. La actividad contó con la presencia de Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

“Hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”, afirmó Espinoza, quien también convocó a conformar un frente electoral que trascienda al justicialismo.

Ads

En esa línea, sostuvo que el peronismo debe sumar a “radicales nacionalistas, socialistas nacionales, vecinalistas” y a sectores independientes. También extendió el llamado a empresarios, comerciantes, productores rurales y representantes de las economías regionales.

“Vamos a terminar con el más desastroso gobierno que tuvo la Argentina”, expresó el jefe comunal, en una crítica directa a la gestión de Milei. Y planteó que la convocatoria debe servir para construir una alternativa política que defienda el trabajo, la educación pública y la universidad pública.

Ads

Es la memoria de millones de trabajadores que un 17 de octubre de 1945 salieron a las calles para cambiar la historia y demostrar que, cuando el pueblo se une, no hay poder que pueda detenerlo. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 17, 2026

El respaldo a Kicillof

Uno de los pasajes más significativos del discurso de Espinoza estuvo dedicado al gobernador bonaerense. El intendente vinculó la conmemoración del 17 de octubre con la construcción de una alternativa nacional para las próximas elecciones presidenciales.

“Este 17 de octubre tiene que ser la línea de largada de lo que va a pasar el año que viene. Vamos a generar un presidente que escuche, que defienda los intereses de las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública”, sostuvo.

Luego, expresó su respaldo explícito a Kicillof: “Un nuevo presidente con un nuevo peronismo, que está renaciendo a la faz de la tierra y que le va a devolver a todas las argentinas y argentinos una patria grande y un pueblo feliz. Y creo firmemente que ese nuevo presidente está hoy acá, en nuestra tierra santa peronista, La Matanza”.

Ads

Durante el acto, Espinoza también reivindicó las banderas históricas del peronismo y llamó a renovar su representación política. “Está renaciendo un nuevo peronismo para volver a los principios y a las fuentes del peronismo y adaptarse a los sueños de las nuevas generaciones, de las y los jóvenes de hoy. Y eso es lo que estamos interpretando”, afirmó.

Por su parte, Kicillof agradeció al intendente y a Magario por la convocatoria y sostuvo que la jornada debía marcar el inicio de un camino hacia una victoria electoral. La vicegobernadora, en tanto, cuestionó el impacto del programa económico nacional sobre el empleo y llamó a militar para cambiar el rumbo del país.