En un Día de la Lealtad, con actos diversos, el gobernador Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, junto a la vicepresidenta del PJ bonaerense Verónica Magario; y el intendente local, Fernando Espinoza.

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“El peronismo va a volver a gobernar la Argentina a partir del año que viene: nuestra tarea es entonces construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, aseguró. Y reciclando su frase de semanas atrás en un acto del Movimiento Derecho al Futuro Avellaneda, insistió: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”.

En ese marco, Kicillof señaló: “Tenemos en frente a un adversario muy poderoso, que cuenta con recursos internacionales y quiere instaurar en nuestro país una vuelta hacia la dependencia absoluta”. “La Argentina no puede recibir órdenes de nadie ni tener de presidente a un ´che, pibe´ del presidente de los Estados Unidos: por eso, hoy la lealtad con el pueblo es terminar con esta pesadilla que nos gobierna”, agregó.

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“Perón nos enseñó algo que está más vigente que nunca: sin justicia social no hay verdadera libertad, sino privilegios, explotación y desigualdad”, sostuvo Kicillof y señaló: “Hace 81 años, el peronismo se convirtió en la fuerza transformadora de la Argentina: lo fue con Perón y luego con Néstor y Cristina, quien hoy está injustamente detenida por defender nuestras banderas”.

“Cada 17 de octubre es distinto. Hoy, tenemos la obligación de actualizar nuestra doctrina para mantener vivos nuestros principios y estar a la altura de los desafíos del presente”, expresó el presidente del PJ bonaerense, y concluyó: “Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy: cuenten conmigo para poner el cuerpo, recorrer el país y asumir las responsabilidades que demanda este tiempo en la Argentina”, añadió.

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“Vengo a recordar y a practicar una de las más importantes de las 20 verdades del peronismo. El adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo”, señaló.

Por su parte, Magario sostuvo: “Hace 81 años, hombres y mujeres realizaron aquella gesta histórica porque fue Perón quien supo interpretar sus necesidades y ampliar sus derechos”. “Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, indicó.

“Perón y Evita nos dejaron una palabra sagrada que es ‘lealtad’ y eso es lo que día a día demuestran los militantes, los estudiantes, los sindicatos y el pueblo trabajador cuando sale a la calle a pelear por sus derechos”, sostuvo Espinoza y agregó: “No podemos permitir que Milei siga rematando la Argentina: el peronismo va a volver a gobernar el país y a levantar las banderas que históricamente representaron al movimiento”.

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Estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, diputados nacionales, legisladores y legisladoras provinciales, dirigentes sindicales y referentes sociales.