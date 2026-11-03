El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió San Pedro, Ramallo y San Nicolás, en la Segunda Sección Electoral bonaerense, donde mantuvo encuentros con productores, comerciantes, trabajadores, jubilados y vecinos. Tras las visitas, reclamó una recomposición de los ingresos familiares y medidas para reactivar las economías regionales.

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"Es urgente un shock salarial en los hogares y recuperar las economías regionales", sostuvo Espinoza, quien planteó la necesidad de volver a inyectar dinero en las familias y fortalecer el protagonismo del interior bonaerense.

Durante su paso por San Pedro, señaló que los productores de viveros y cítricos atraviesan una caída de las ventas, menor rentabilidad y un incremento de los costos fijos, especialmente en las tarifas de luz, gas y combustible. También visitó un merendero comunitario y afirmó que la demanda aumentó más del 100%.

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En Ramallo, el dirigente mantuvo un encuentro con jubilados y aseguró que muchos deben continuar trabajando para cubrir sus necesidades. "Hay que volver a inyectar dinero en los hogares", expresó.

La recorrida también incluyó San Nicolás, donde conversó con feriantes de las inmediaciones del Santuario de la Virgen. Según relató, pese a que el último 25 de septiembre hubo más visitantes por la celebración religiosa, las ventas cayeron más del 60%.

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En ese contexto, cuestionó la quita de subsidios al gas para más de 44.000 familias de la ciudad, que, según indicó, provocó aumentos del 50% en las tarifas. También aseguró que cerró más del 40% de los comercios de la zona.

Espinoza atribuyó el deterioro económico a las políticas del Gobierno de Javier Milei y mencionó entre sus consecuencias la apertura de importaciones, el cierre de industrias, el aumento de la desocupación y el endeudamiento de las familias.

Por último, planteó la necesidad de ampliar la convocatoria política más allá del peronismo. "Hay que abrir las puertas a otros sectores y construir un gran frente electoral que vaya más allá del peronismo", afirmó.

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Además, expresó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que “será el próximo presidente” a partir del 10 de diciembre de 2027.