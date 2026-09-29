El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, encabezó el rechazo de los intendentes de todo el país a la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada por el Senado de la Nación e impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

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La entidad, que reúne a más de 500 intendentes e intendentas, difundió un comunicado en el que cuestionó la eliminación de los beneficios contemplados para los usuarios de gas de las regiones alcanzadas por el régimen.

Espinoza, junto a los vicepresidentes de la FAM, Lorenzo Smith y Juan Manuel García, firmó el documento en el que la organización sostuvo que la modificación tendrá un impacto negativo sobre millones de usuarios.

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El régimen de Zona Fría establecía tarifas diferenciales para determinadas regiones del país, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la mayor necesidad de calefacción durante los meses de bajas temperaturas.

Desde la FAM sostuvieron que la eliminación del beneficio representa un perjuicio para las familias y cuestionaron la decisión en un contexto de elevados costos de los servicios.

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“Este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, señalaron los intendentes.

Comunicado de la Federación Argentina de Municipios pic.twitter.com/hTYqRaSUKB — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 26, 2026

El reclamo de Espinoza y la FAM

En el comunicado, la organización que preside Espinoza sostuvo que la quita del régimen constituye “un golpe directo al bolsillo de las familias” y planteó que la tarifa diferencial representaba un alivio para los hogares de las zonas alcanzadas.

La FAM también cuestionó el contexto económico en el que se produce la modificación y afirmó que las tarifas de los servicios representan una dificultad para numerosas familias.

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“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluyó el comunicado firmado por Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios.