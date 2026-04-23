El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, realizó un balance sobre el estado de situación del Gobierno nacional y puso en valor el rol de los intendentes que gestionan los distritos en un contexto de adversidad económica. Además, en la previa del primer encuentro del Consejo del PJ bonaerense de la era Kicillof, señaló que se discutirá sobre el destino de las elecciones Primarias en la provincia.

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“El Gobierno (de Javier Milei) busca distraer con esto en un mal momento. Las PASO no son la cuestión de la Argentina hoy. Buscan instalar que el peronismo hace trampa y el presidente es Milei, que llegó sin estructura. Cuando perdemos, lo reconocemos”, señaló en el streaming Uno Tres Cinco.

Para el vicepresidente II del PJ bonaerense, a partir del primer encuentro de la nueva conducción que se va a realizar este viernes en La Plata, “en el partido vamos a empezar a discutir sobre las PASO, seguramente va a tener que ver con la determinación de un calendario electoral, si hay o no primarias en Nación” y evaluó que “sería interesante tener PASO a nivel nacional”.

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En materia de reforma electoral, al ser consultado sobre la posibilidad de retornar con el esquema de reelecciones indefinidas, expuso tener “una mirada a favor de la renovación” y argumentó: “Son lugares de tanto compromiso y tarea, que los proyectos cuanto más colectivos sean, mejor”.

Intendentes FC

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Federico Otermín es una de las cuatro patas del grupo de jóvenes intendentes del conurbano que conforman Gastón Granados, Federico Achaval y Nicolás Mantegazza, que en los últimos meses incorporó a otros jefes comunales como Gustavo Menéndez y Juan Pablo García, entre otros. Sobre esa agrupación expuso: “Me genera ilusión en relación a la renovación, construimos un lindo vínculo, pensamos cómo aportar a la provincia de Buenos Aires y el peronismo en este momento tan complejo”.

“El primer aporte es desde la gestión, es muy difícil llevar adelante una gestión peronista con un ajuste como el de Milei, lo maravilloso de ser intendente es hablar con gente normal, entonces vemos problemáticas comunes. Hay una camada de intendentes muy interesante”, evaluó-

En ese orden, analizó que actualmente “estamos ante el fracaso rotundo del gobierno de Milei, que está a tiempo de hacer una autocrítica porque la Argentina que propusieron no funciona”.

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“Tenemos que sintonizar con lo mejor del peronismo, sacudirnos cierta nostalgia. Néstor y Cristina lograron que toda una generación viva el peronismo del que nos hablaban nuestros abuelos y hoy tenemos que volver a generar eso porque no es con una política de destrucción del Estado. El peronismo tiene que generar un proyecto que defienda la producción nacional y ponga a la gente en el centro”, dijo, aunque sostuvo que “no es el momento de poner candidaturas por delante porque eso va a obturar una discusión que tenemos que dar sobre el futuro del país”.

Mirá la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=RnqJNTXfwQY&t=6225s